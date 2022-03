Visa, Mastercard et PayPal suspendent les opérations russes en réponse à l’invasion de l’Ukraine

Conclusion : Visa et Mastercard ont publié samedi des déclarations séparées annonçant leur intention de suspendre toutes les opérations russes. L’effort coordonné des deux plus grands réseaux de crédit au monde est une autre tentative d’augmenter la pression sur l’économie russe déjà en difficulté. Les annonces ont eu lieu le jour même où une lettre de PayPal a été envoyée au vice-Premier ministre ukrainien. La lettre indiquait clairement leur soutien au pays assiégé et leur intention de prendre des mesures similaires en suspendant les services russes.

Les déclarations de Visa et Mastercard ont fait écho à des sentiments similaires, citant l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie et la nature sans précédent du conflit actuel. Cette décision fait suite aux récentes sanctions qui ont limité ou supprimé les banques russes du système de messagerie SWIFT, une décision qui a empêché la plupart des banques russes de communiquer avec le reste du monde en utilisant le réseau.

Les actions de Visa et Mastercard signifient que dans quelques jours, toutes les cartes émises dans le pays ne fonctionneront plus en dehors de la Russie. De plus, toutes les cartes émises en dehors de la Russie ne seront plus utilisables dans les entreprises ou les guichets automatiques russes.

Les réseaux de crédit n’ont pas été les seuls à prendre de grandes mesures pour paralyser l’économie russe. Samedi, une lettre de Paypal au vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Federov a décrit le soutien de l’entreprise, qui comprend une plateforme de dons améliorée ainsi que l’intention de l’entreprise de suspendre tous les services PayPal en Russie jusqu’à nouvel ordre. La décision de la société empêche également le mouvement de fonds russes via le service Xoom de Paypal, qui permet de transférer des fonds au niveau national ou entre utilisateurs dans des dizaines de sites internationaux.

Nous avons reçu une lettre de @Dan_Schulman, PDG PayPal. Alors maintenant c’est officiel : PayPal ferme ses services en Russie en invoquant l’agression de l’Ukraine. Merci @Pay Pal pour votre soutien ! J’espère que bientôt vous l’ouvrirez pour 🇺🇦 pic.twitter.com/RaJxEMSLQe — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 5 mars 2022

Le plus grand prêteur public russe, Sberbank Rossil PAO, a informé les utilisateurs qu’ils pourraient toujours retirer et transférer de l’argent et payer normalement dans les entreprises russes en ligne et en magasin. Selon la banque, les transactions russes n’utilisent pas de systèmes de paiement étrangers mais passent plutôt par le système national de cartes de paiement du pays.

Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont commencé à être sous les projecteurs alors que les tensions financières de la Russie continuent de monter. Il y a eu une pression accrue sur les bourses telles que Coinbase et Binance pour bloquer l’accès des clients russes, mais les organisations n’ont encore rien fait. Même si les échanges devaient bloquer l’accès, la nature décentralisée des crypto-monnaies rend presque impossible l’aliénation des utilisateurs, ce qui en fait une option attrayante.

Crédit image : Roubles et cartes de Vardan Papikyan