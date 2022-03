Montres connectées avec détection de chute et fonction SOS : des bouées de sauvetage pour le poignet

Les montres intelligentes du segment de prix supérieur disposent d’innombrables capteurs qui fournissent des valeurs de santé précises ou suivent vos activités. Cependant, ils sont également capables de reconnaître les situations dangereuses – par exemple tomber dans les escaliers ou à vélo. La montre-bracelet informe indépendamment les contacts importants ou même appelle le service d’urgence. Ceci est particulièrement utile pour les personnes âgées. Les personnes plus jeunes, actives et sportives, quant à elles, se heurtent parfois aux limites de la technologie actuelle. Néanmoins, les montres connectées avec détection de chute sont utiles dans de nombreux domaines.

Les capteurs peuvent sauver des vies. (Photo: Sven Wernicke)

Comment fonctionne la détection de chute sur la smartwatch ?

Les capteurs de mouvement et d’accélération intégrés sont utilisés dans presque toutes les montres intelligentes avec détection de chute et généralement la fonction SOS associée. S’il y a un mouvement descendant inhabituellement rapide, la montre réagit en conséquence.

L’Apple Watch a une détection de chute. (Photo : Apple)

En règle générale, d’autres mesures suivent, que la smartwatch exécute après la chute d’un utilisateur. Des contacts prédéterminés recevront un message SMS contenant des informations supplémentaires telles que la position GPS de la personne susceptible d’avoir été blessée. Certaines montres connectées peuvent également appeler directement un service d’urgence et l’informer sous la forme d’un message vocal. La façon dont cela est résolu diffère d’une smartwatch à l’autre.

Il est également généralement possible d’arrêter ou d’empêcher d’appeler un médecin ou de contacter des membres de la famille après une chute ou une fausse alerte.

Pourquoi ai-je besoin d’une détection de chute ?

La question semble banale, mais dans de nombreux domaines de la vie, une montre intelligente avec détection automatique des chutes peut être une bouée de sauvetage dans le vrai sens du terme. Dans le seul groupe des plus de 65 ans, il y a cinq millions de chutes chaque année en Allemagne – souvent dans la vie quotidienne ou lors d’activités sportives telles que la randonnée, le vélo et la marche.

Une telle smartwatch peut également être d’une grande valeur ajoutée pour les seniors en raison des mesures du pouls et de la saturation en oxygène. La détection de chute avec une fonction SOS peut également aider les personnes très actives dans le sport. En envoyant leurs propres coordonnées GPS, les ambulanciers peuvent également retrouver des grimpeurs tombés ou des cyclistes couchés dans un fossé – grâce à la montre connectée.

La détection des chutes est donc particulièrement conseillée aux personnes qui font du sport ou qui ont des problèmes de santé ou qui sont plus âgées. Parce qu’ici la probabilité d’une chute dangereuse est augmentée. Cela s’applique certainement à certains groupes professionnels également.

Limites de détection de chute

Bien que les montres intelligentes plus récentes puissent faire la différence entre une descente rapide à vélo et une vraie chute, la fonction SOS est susceptible de se déclencher par erreur en cas de mouvements saccadés et d’autres situations inattendues – en fin de compte, les capteurs responsables ne sont pas intelligents. Pour cette raison, il est généralement possible d’annuler un appel d’urgence en appuyant sur un bouton ou en touchant l’écran tactile de la montre. Alternativement, la fonction SOS peut être déclenchée manuellement à l’aide de certaines combinaisons de touches. Mais si vous pouvez appuyer sur un bouton trois fois de suite dans une situation dangereuse (série Galaxy Watch) est discutable.

La Galaxy Watch 3 dispose déjà d’un capteur de chute. (Photo : Samsung)

Autre aspect : les montres connectées sans leur propre module radio ont toujours besoin d’une connexion Bluetooth au smartphone, ce qui pourrait également bénir son temps en cas de chute. Ensuite, le contact avec le monde extérieur, c’est-à-dire avec les proches ou les ambulanciers, n’est plus possible. Et bien sûr, une chose est claire : si la smartwatch (avec ou sans module radio) se casse dans un accident, elle ne peut plus reconnaître la chute du temps.

Malheureusement, les fabricants de telles montres ne révèlent pas si les montres intelligentes avec détection de chute prennent en compte d’autres données, telles que la fréquence cardiaque, le pouls ou la saturation en oxygène.

Ce que vous devez considérer lors de l’achat d’une smartwatch avec une fonction SOS

Si vous êtes sur le point d’acheter une smartwatch qui devrait avoir une détection de chute avec une fonction SOS, je recommande les versions les plus chères avec module radio (LTE) pour utiliser la montre indépendamment d’un smartphone. Le fonctionnement autonome garantit que la smartwatch peut envoyer des messages et passer des appels indépendamment.

Une conception généralement robuste est recommandée. La smartwatch doit pouvoir résister aux chocs, aux chutes et aux coups, et peut-être aussi être étanche. Parce que comme je l’ai dit : si la montre-bracelet est cassée avant que l’appel d’urgence ne soit passé, cela ne sert à rien.

Si vous faites beaucoup de sport, une montre connectée capable de différencier clairement l’entraînement d’une chute est utile. L’Apple Watch, par exemple, peut le faire.

Pour les seniors moins doués techniquement, je recommande des montres connectées spécialement adaptées à leurs besoins, avec des écrans plus grands et des menus simplifiés.

Montres connectées actuelles avec détection de chute

Bien que la plupart des montres connectées disposent de capteurs adaptés, la détection des chutes a jusqu’à présent été principalement trouvée dans les montres plus chères.

L’Apple Watch est probablement la smartwatch la plus connue pour laquelle le fabricant Apple annonce explicitement la fonction SOS. Depuis l’Apple Watch SE et la Series 4, l’élément en fait partie. L’Apple Watch prend également en compte les appels d’urgence internationaux. Exemplaire : La montre reconnaît le cyclisme et d’autres entraînements et appelle un service d’urgence en cas d’accident pendant le sport.

L’Apple Watch SE actuelle dispose également d’une détection de chute. (Photo : Apple)

La Samsung Galaxy Watch4 dispose également d’une détection de chute. Contrairement à l’Apple Watch, vous pouvez saisir vous-même un numéro d’urgence avec la Smartwatch. Il peut s’agir d’un membre de la famille ou d’un ami, par exemple.

La Garmin Venu SQ ne passe pas d’appels d’urgence, avec la soi-disant notification d’accident, la smartwatch envoie un SMS ou un e-mail à des contacts préalablement définis.

La Huawei Watch 3 dispose d’une détection de chute et d’une activation manuelle du bouton d’appel d’urgence. Vous devez appuyer 5 fois de suite sur le bouton marche/arrêt. Si vous vous êtes cassé le poignet, cela ne devrait pas être facile. Sinon, il y a aussi des notifications aux contacts ou un appel au service d’urgence.

La smartwatch senior de TCL offre également une détection de chute. (Photo : TCL / Deutsche Telekom)

Derrière le nom peu maniable Safety Watch TCL MT434AX se cache une smartwatch pour seniors qui offre des fonctions similaires à d’autres smartwatches. Une caractéristique spéciale est le bouton SOS spécial pour lancer un appel d’urgence aux proches. Ceci est destiné aux adultes de plus de 65 ans, mais il a toujours toutes sortes d’éléments de confort et un design attrayant.