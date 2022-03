L’utilisation de cigarettes électroniques peut augmenter le risque de prédiabète

C’est ce que suggèrent les résultats d’une vaste enquête américaine qui montre que l’utilisation de cigarettes électroniques est associée à une plus grande probabilité de développer des changements de glycémie à jeun.

Comme les cigarettes traditionnelles, l’utilisation de cigarettes électroniques semble également augmenter le risque de prédiabète. C’est ce que suggèrent les résultats d’une vaste enquête menée aux États-Unis qui montre que les alternatives au tabagisme sont également associées à une plus grande probabilité de développer des modifications de la glycémie à jeun, un trouble qui ne se manifeste généralement pas par des symptômes spécifiques, sinon avec une glycémie supérieure à la normale.

Le prédiabète, également connu sous le nom d’intolérance au glucose (résistance à l’insuline) ou altération de la glycémie à jeun, est toujours une condition réversible, car des changements opportuns dans le mode de vie et les habitudes alimentaires peuvent faire une grande différence pour éviter la progression vers le diabète de type 2. Ainsi, l’émergence de nouvelles preuves sur les effets des cigarettes électroniques sur la santé peuvent aider à formuler des recommandations utiles pour réduire leur utilisation et éduquer les jeunes en tant que stratégie de prévention des risques de diabète.

Cigarettes électroniques et prédiabète

Pour déterminer l’association entre l’usage de la cigarette électronique et le prédiabète, les chercheurs ont analysé les données 2016-2018 du Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), le principal système américain d’enquêtes téléphoniques portant sur la santé, les comportements à risque, les services préventifs et les maladies chroniques. conditions.

Parmi les 600 046 répondants au cours de la période d’étude, environ 66 000 personnes (9 %) étaient des fumeurs de cigarettes électroniques qui ont déclaré avoir diagnostiqué un prédiabète, dont certains ont également signalé une fréquence plus élevée de facteurs de style de vie à haut risque et une santé mentale et physique plus mauvaise. que les non-fumeurs.

Dans cet échantillon représentatif d’adultes américains, l’utilisation de la cigarette électronique était associée à une probabilité plus élevée de prédiabète que ceux qui ne fumaient pas de cigarettes électroniques ou de cigarettes traditionnelles. « Nous avons été surpris par les résultats associant le prédiabète aux e-cigarettes, car elles sont annoncées comme une alternative plus sûre, ce que nous savons maintenant qu’elle ne l’est pas. – a déclaré le chercheur principal de l’étude, le professeur Shyam Biswal de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health à Baltimore. Dans le cas de la cigarette, la nicotine a un effet néfaste sur l’action de l’insuline et il semble que les e-cigarettes puissent également avoir le même effet.« .

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, les fumeurs de cigarettes traditionnels sont 30 à 40 % plus susceptibles de développer un diabète que les non-fumeurs, ce qui augmente le risque de maladie cardiovasculaire en tant que trouble athéroscléreux, accident vasculaire cérébral et vasculaire périphérique. maladie. Les cigarettes électroniques, parfois promues comme produit de réduction des risques pour les fumeurs traditionnels actuels de cigarettes, pourraient donc avoir un impact similaire. « Nos efforts pour arrêter de fumer ont entraîné une diminution du tabagisme traditionnel – Biswal ajouté -. Avec ces informations, le moment est venu pour nous d’intensifier nos efforts de santé publique pour promouvoir l’arrêt des e-cigarettes« .