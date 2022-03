Samsung est le dernier fabricant de téléphones Android à être soupçonné de limiter les applications populaires

Pourquoi c’est important : Certaines personnes se souviennent peut-être que OnePlus a été radié de Geekbench pour avoir manipulé des résultats de référence, puis limité des applications et des jeux populaires exécutés sur ses téléphones. Un problème similaire a été observé sur certains téléphones Galaxy, mais il n’est pas clair si Samsung a délibérément choisi de le faire pour rendre ses appareils plus beaux sur le papier.

La gamme de téléphones Galaxy S22 de Samsung a été lancée avec des critiques généralement positives, avec un design familier, des composants internes améliorés et un écran magnifique étant les points forts. Cependant, le côté logiciel des choses a toujours été un peu mitigé sur les téléphones Galaxy, et cette fois ce n’est probablement pas différent.

Selon plusieurs rapports, le géant coréen aurait limité les performances d’un grand nombre d’applications sur certains téléphones Galaxy. Comme l’a noté Android Authority, au cours des dernières années, certains fabricants ont utilisé cette technique pour améliorer la durée de vie de la batterie et empêcher le SoC de surchauffer, sans parler de manipuler les résultats de référence.

Le problème a d’abord été mis en évidence par YouTuber et l’utilisateur de Twitter GaryeonHan et confirmé sur les réseaux sociaux coréens par plusieurs utilisateurs de Galaxy. Apparemment, pas moins de 10 000 applications sont concernées, la plupart étant des jeux, connus pour être plus gourmands en matériel téléphonique. La liste comprend également des applications telles que Netflix, Microsoft Office, TikTok, Spotify, YouTube Music et Instagram, ainsi que certaines des propres applications de Samsung telles que Samsung Pay, Bixby et Secure Folder.

Dans une vidéo de démonstration, GaryeonHan montre comment les applications de la liste sont empêchées d’accéder à toutes les capacités matérielles des téléphones Galaxy par le soi-disant Game Optimizing Service (GOS) de Samsung. Pendant ce temps, les applications d’analyse comparative comme Antutu, 3DMark, GFXBench et GeekBench 5 sont autorisées à fonctionner sans aucune limite de performances artificielle. Cela a provoqué des réactions négatives sur les forums de Samsung de la part de nombreux utilisateurs qui ont découvert qu’ils avaient été affectés par le problème.

Un article récent sur Naver suggère que Samsung enquête actuellement sur le problème GOS, il ne faudra donc pas longtemps avant que nous voyions une position officielle sur la question.