Netflix acquiert le développeur de jeux finlandais Next Games pour 72 millions de dollars

Dans le contexte: Netflix double ses ambitions de jeu, après avoir accepté d’acheter le développeur finlandais Next Games dans le cadre d’un accord évalué à environ 72 millions de dollars. Next Games a été lancé en 2013 en tant que studio axé sur le mobile qui crée des titres basés sur des franchises de divertissement populaires telles que The Walking Dead et Stranger Things de Netflix. Le dernier jeu de la société, The Walking Dead : Our World, est sorti sur Android et iOS en 2018.

Fin 2021, Next Game comptait environ 120 employés salariés et générait environ 30,2 millions de dollars de revenus l’année précédente, dont 95% provenaient d’achats dans le jeu.

Michael Verdu, vice-président des jeux chez Netflix, a déclaré qu’ils ne faisaient que commencer dans les jeux, mais qu’ils étaient convaincus qu’avec Next Games, ils seraient en mesure de créer un portefeuille de jeux de classe mondiale pour ravir les membres du monde entier.

Next Games a déclaré que son conseil d’administration avait décidé à l’unanimité d’encourager les actionnaires à accepter l’offre.

Netflix ne manque pas de programmes originaux sur lesquels il pourrait baser des jeux. Un autre jeu Stranger Things aurait beaucoup de sens, surtout s’il pouvait être chronométré avec la prochaine première en deux parties de la saison quatre. Un titre basé sur Squid Game semble également évident.

Le géant du streaming a également récupéré Night School Studio – mieux connu pour son jeu de mystère surnaturel Oxenfree – en septembre, et a ajouté deux autres jeux à son écurie en pleine croissance le mois dernier : Dungeon Dwarves et Hextech Mayhem.