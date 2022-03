Un navire endommagé par un incendie transportant 401 millions de dollars de véhicules de luxe coule dans l’Atlantique

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un cargo qui a pris feu alors qu’il naviguait dans l’Atlantique avec des milliers de voitures de luxe à bord a coulé au fond de l’océan, emmenant environ 401 millions de dollars de véhicules vers un lieu de repos aquatique.

Le Felicity Ace transportait près de 4 000 véhicules du groupe Volkswagen d’Allemagne vers un port du Rhode Island lorsqu’un incendie s’est déclaré le 16 février. L’équipage de 22 personnes a été évacué et l’incendie a finalement été éteint le 25 février.

Mais ce qui restait du Felicity Ace n’a jamais atteint le rivage. Le navire a coulé à environ 220 milles marins au large des côtes des Açores au Portugal hier alors qu’il était remorqué en lieu sûr par des équipes de sauvetage après avoir été touché par une mer agitée et penché à 45 degrés sur tribord.

« Le temps était assez rude là-bas », a déclaré Pat Adamson, porte-parole de l’opérateur du Felicity Ace, MOL Ship Management, à Bloomberg. « Et puis elle a coulé, ce qui était une surprise. »

Parmi la cargaison perdue se trouvaient 189 Bentley, environ 1 100 voitures Porsche et un nombre indéterminé d’Audi. Il y avait aussi des modèles VW et Lamborghini sur le navire, 2 200 tonnes de carburant, 2 200 tonnes d’huile et des matériaux tels que des pièces métalliques, des plastiques, des fils électriques et de la peinture. L’eau où il a coulé a près de 10 000 pieds de profondeur.

Des remorqueurs utilisent des canons à eau pour disperser une petite tache de résidu de pétrole sur le site où le Felicity Ace a coulé. Il y a aussi des épaves dans la région. Un navire de la marine transportant des plongeurs et du matériel de nettoyage reviendra sur place une fois réapprovisionné.

Les clients qui ont perdu des véhicules dans l’incident sont contactés par leurs concessionnaires. Angus Fitton, vice-président des relations publiques chez Porsche Cars North America, a déclaré à l’Associated Press : « Nous travaillons déjà pour remplacer chaque voiture touchée par cet incident et les premières nouvelles voitures seront bientôt construites. »

La cause exacte de l’incendie est inconnue, mais on soupçonne qu’il s’agit d’une batterie au lithium de l’un des véhicules électriques.