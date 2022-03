Arm, Intel, TSMC, AMD, Google et d’autres leaders de l’industrie forment la norme Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe)

En bref : avec la popularité croissante des puces dans les semi-conducteurs, les leaders du marché de l’emballage, les fournisseurs IP, les fonderies et les fournisseurs de services cloud ont uni leurs forces pour lancer la norme Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) afin d’établir un écosystème ouvert pour les technologies futures. Les leaders de l’industrie qui rejoignent l’initiative incluent déjà AMD, Intel, Meta, Microsoft, Google, TSMC, Samsung, Arm et Qualcomm.

Selon Gordon Moore, le nombre de transistors dans un circuit intégré double tous les deux ans (loi de Moore). Cependant, maintenir cela tout en utilisant une conception monolithique est progressivement devenu plus difficile, ce qui a conduit des entreprises comme AMD et Intel à utiliser des systèmes de puces dans leurs produits. Moore l’avait prédit en 1965, l’appelant le « Jour du Jugement ».

« Il peut s’avérer plus économique de construire de grands systèmes à partir de fonctions plus petites, qui sont emballées et interconnectées séparément », a déclaré Moore.

Depuis les premiers jours de la conception des puces, les entreprises utilisent leurs propres systèmes d’interconnexion die-to-die. Cependant, alors que les chiplets deviennent la nouvelle norme pour les CPU et les GPU, le développement d’une norme à l’échelle de l’industrie aiderait grandement l’industrie, car les partenaires de fabrication pourraient utiliser des composants de différents écosystèmes et créer un SoC avec eux.

Le consortium UCIe cherche à normaliser un système d’interconnexion ouvert die-to-die au niveau du package qui permet aux entreprises d’utiliser des composants de différentes sources pour créer des GPU, des CPU, des SoC, etc. Actuellement, UCIe 1.0 spécifie la couche physique d’E/S die-to-die, la pile de protocoles, le modèle logiciel (y compris les normes PCIe et CXL) et les tests de conformité.

Outre la modularité qu’elle apporte, la mise en œuvre de la nouvelle norme dans l’industrie des puces accélérerait également le développement de nouvelles technologies et réduirait les coûts de fabrication pour les entreprises de semi-conducteurs. De plus, cela pourrait aider les fabricants de puces à faire face à la pénurie de puces en cours, car ils ne seraient pas coincés avec un seul fournisseur.

Certains promoteurs de l’UCIe incluent AMD, ASE, Intel, Meta, Microsoft, Google, TSMC, Samsung, Arm et Qualcomm. Pourtant, le consortium encourage d’autres entreprises et institutions à se joindre à lui, dans l’espoir de faire en sorte que l’UCIe soit plus largement adopté.

À partir de cette année, les membres du consortium commenceront à travailler sur la prochaine génération de technologie UCIe, définissant des aspects tels que le facteur de forme du chiplet, la gestion, la sécurité renforcée et les protocoles.

« L’intégration de plusieurs puces dans un package pour offrir des produits innovants sur tous les segments de marché est l’avenir de l’industrie des semi-conducteurs », a déclaré Sandra Rivera, vice-présidente exécutive de la division GM, Data Center et AI d’Intel. « Un écosystème de puces ouvertes avec des partenaires clés de l’industrie travaillant ensemble dans le cadre du consortium UCIe vers un objectif commun de transformer la façon dont l’industrie fournit de nouveaux produits et continue de tenir la promesse de la loi de Moore est essentiel pour cet avenir. »

Pour en savoir plus sur la norme UCIe, vous pouvez télécharger le livre blanc qui détaille plus en détail la technologie. De plus, nous vous recommandons également de lire notre article d’opinion sur la façon dont les puces deviennent la nouvelle tendance des semi-conducteurs.