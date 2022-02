L’Ukraine exhorte Tim Cook à bloquer l’App Store d’Apple en Russie

Pourquoi c’est important : En réponse à l’invasion à grande échelle de la Russie plus tôt cette semaine, le vice-premier ministre ukrainien a demandé au PDG d’Apple, Tim Cook, d’arrêter les ventes d’appareils et de bloquer l’App Store en Russie. Bien qu’Apple n’ait pas commenté publiquement la demande, les entreprises de technologie sont de plus en plus appelées à restreindre l’accès de la Russie à leurs produits et services.

Après un déluge de sanctions économiques et financières de la part de plusieurs pays, l’Ukraine a maintenant appelé le secteur privé à faire sa part, à commencer par le géant technologique Apple.

Vendredi, Mykhailo Fedorov, le ministre ukrainien de la transformation numérique, tweeté« J’ai contacté Tim Cook, PDG d’Apple, pour bloquer l’Apple Store pour les citoyens de la Fédération de Russie et pour soutenir le paquet de sanctions du gouvernement américain ! »

Le tweet comprenait une lettre adressée directement à Tim Cook par le gouvernement ukrainien. Il se lit comme suit : « Nous avons besoin de votre soutien – en 2022, la technologie moderne est peut-être la meilleure réponse aux chars, aux lance-roquettes multiples (hrad) et aux missiles. » Il souligne en outre que « de telles actions motiveront les jeunes et la population active de Russie à arrêter de manière proactive l’agression militaire honteuse ».

Cette demande met en évidence le rôle prépondérant que jouent la technologie et Internet dans le conflit ukrainien. Parallèlement aux batailles militaires menées sur le terrain, les deux nations échangent des coups dans le cyberespace. Les entreprises et les réseaux ukrainiens ont été bombardés de cyberattaques dans les semaines qui ont précédé l’invasion. Plus tôt cette semaine, le piratage collectif Anonymous aurait provoqué des pannes sur les principaux sites Web du gouvernement russe, y compris la page officielle du Kremlin.

La plupart des sanctions économiques visaient les secteurs russes de la finance, de l’énergie et des technologies d’entreprise, limitant leur capacité à commercer à l’échelle internationale. Cependant, les entreprises technologiques américaines sont de plus en plus pressées de restreindre l’accès des consommateurs russes à leurs services. Au début de la crise, le compte Twitter officiel de l’Ukraine a demandé que le compte de la Russie soit banni de la plateforme, affectation« Hé les gens, demandons à Twitter de retirer la Russie d’ici. »

Apple est un acteur majeur dans le domaine des smartphones en Russie.

Au troisième trimestre 2021, IDC a rapporté que les iPhones étaient la troisième marque de téléphone la plus populaire parmi les Russes avec 15 % du marché, derrière Samsung avec 34 % et Xiaomi avec 26 %. Alors que la plupart des services Apple, y compris l’App Store, restent actifs pour les consommateurs russes, les sanctions économiques mondiales ont affecté Apple Pay. Les banques russes touchées par les sanctions ne peuvent plus utiliser la solution de paiement sans fil d’Apple.

Les relations d’Apple avec le gouvernement russe ont été difficiles ces dernières années. En novembre 2019, la Russie a adopté une loi interdisant la vente d’appareils électroniques sans logiciel russe préconfiguré. Apple a ensuite été contraint de proposer des applications locales, notamment Yandex Browser, le service de streaming OK Live et le réseau social VK, lors de la configuration initiale de l’iPhone. La société a également supprimé de manière préventive l’accès russe à iCloud Private Relay, une fonctionnalité de confidentialité du réseau mise en œuvre pour la première fois dans iOS 15.

Alors qu’Apple n’a pas répondu directement à la lettre, Tim Cook tweeté jeudi qu’il était « profondément préoccupé par la situation en Ukraine », ajoutant qu’Apple prévoyait de soutenir les efforts humanitaires locaux.

Crédit image : Brooks Kraft