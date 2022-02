33 lions sauvés du cirque et relâchés dans un sanctuaire en Afrique : les splendides images

Après des années d’exploitation, de souffrance et de privation au sein des cirques, 33 lions et lionnes ont été secourus et emmenés dans un sanctuaire en Afrique.

Crédit : ADI

33 lions et lionnes sauvés du cirque sont hébergés dans une réserve faunique en Afrique du Sud, grâce à un projet vertueux qui a redonné une dignité et une vie qui mérite d’être vécue au « roi de la forêt ». Tous les grands félins viennent d’installations d’Amérique du Sud, en particulier du Pérou et de Colombie, où il y a quelques années, leurs gouvernements respectifs ont décidé d’interdire l’utilisation d’animaux dans les spectacles de cirque. Malgré l’interdiction vertueuse, certains cirques ont continué à se produire dans l’illégalité, profitant de la souffrance de ces malheureux félins. Forcée depuis l’enfance de passer entre les mains d’enfants pour des photos et de se produire dans des rideaux ridicules sous le claquement des fouets. Une vie de menaces et de privations, à des milliers de kilomètres de son habitat naturel en Afrique.

Mais grâce au travail d’associations telles que Animal Defenders International (ADI) au fil des ans, de nombreux animaux ont été sauvés des cirques sud-américains, dont 33 lions envoyés au ADI Wildlife Sanctuary en Afrique du Sud. Les félins majestueux ne peuvent pas être relâchés dans la nature puisqu’ils ont vécu toute leur existence en captivité, ils ne seraient donc pas en mesure de subvenir à leurs besoins, de surmonter les rigueurs des lois de la nature. Cependant, dans le sanctuaire, ils peuvent vivre une vie semblable à celle qu’ils méritaient depuis leur naissance.

Crédit : ADI

En témoignent les belles photos partagées sur les pages sociales et sur le site Web d’ADI, dans lesquelles les spécimens sont montrés alors qu’ils explorent la nouvelle « maison » confortable. Dans un récent post sur Facebook intitulé « regarde-la maintenant », il est possible d’admirer le regard fier de Mahla, une lionne qui, en tant que chiot, vivait dans une cage étriquée et était constamment arrachée à sa mère – même pendant l’allaitement – pour des photos et caresses avec le public.

« Au cours d’une mission de près de 2 ans, ADI a fait une descente dans tous les cirques du Pérou et a sauvé tous les animaux, ramenant Mahla et 32 ​​autres lions chez eux en Afrique. Aujourd’hui, Mahla vit avec sa mère (Kiara), son frère (Scarc) et sa tante (Amazonas) à ADI Wildlife Sanctuary, en Afrique du Sud », lit fièrement le message. Ici, les animaux sont hébergés dans un véritable paradis naturel et technologique, capable de leur fournir tout ce dont ils ont besoin tout en respectant pleinement l’environnement.

En fait, le sanctuaire occupe une superficie de plus de 450 acres (180 hectares), dans laquelle se trouvent quatre puits naturels et plusieurs clôtures de sécurité à énergie solaire ultramodernes. Il existe également des pompes à eau solaires qui distribuent de l’eau douce aux auges et les remplissent automatiquement, minimisant ainsi l’intervention humaine.

Une autre histoire importante racontée par ADI est celle de Rey, qui a également été sauvée dans un cirque au Pérou. Le lion vit avec son frère Smith dans un enclos de 6 acres, où il y a divers « jouets » et outils qui sont utilisés pour garder les lions actifs physiquement et mentalement. Son arrivée au sanctuaire ADI est due au groupe Facebook Lion Lovers, qui a collecté des fonds non seulement pour le transport depuis l’Amérique du Sud, mais aussi pour les premiers soins vétérinaires et la première période dans le sanctuaire. Sur certaines photos récemment publiées, on voit Rey tenant une pastèque avec ses pattes.

Animal Defenders International est une organisation spécialisée dans le sauvetage des animaux à travers le monde, particulièrement active auprès de ceux détenus dans les cirques. « Nous avons vidé des cirques au Guatemala, en Bolivie et au Pérou et pris le premier groupe d’animaux de cirque en Colombie, suite aux interdictions de cirque dans ces pays », lit-on dans un communiqué de l’ADI. Avec leur mission, les volontaires visent à sensibiliser les gouvernements et l’opinion publique sur le bien-être des animaux, les faisant prendre conscience de leurs souffrances afin qu’un jour aucun animal ne soit emprisonné et exploité.