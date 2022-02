Apple brevète un Mac logé dans un clavier

En un mot : un brevet récemment publié par des ingénieurs seniors d’Apple décrit un « clavier qui abrite un ordinateur ». Il pourrait remplacer les ordinateurs portables pour les utilisateurs qui les utilisent exclusivement connectés au travail ou à la maison, et il gagnerait à être plus simple et peut-être plus puissant.

Apple a breveté des choses étranges au fil des ans, qui, malheureusement, ne se sont jamais concrétisées. Alors ne soyez pas trop optimiste à ce sujet… Clavier Apple ? Clavier Mac ? MacBoard ?

Peu importe comment on l’appelle, ce clavier pourrait être révolutionnaire s’il se matérialisait un jour. Cela volerait sans aucun doute une part de marché aux MacBook et aux Mac de bureau et changerait notre conception de l’informatique portable.

D’une part, il s’agit d’un ordinateur portable sans écran. Branchez-le sur un moniteur, et c’est la même chose que d’utiliser un MacBook branché sur une station d’accueil, mais sans les tracas. Sans une batterie, il pourrait même être plus léger qu’un ordinateur portable. D’autre part, c’est aussi un système de bureau caché à l’intérieur d’un clavier. C’est juste un ordinateur de bureau qui utilise moins d’espace, implique moins de câbles et est plus facile à déplacer.

Dans les deux cas, le clavier est l’appareil le plus simple, et la simplicité pourrait le rendre plus abordable. Et, par rapport à un ordinateur portable, il aurait une expérience de frappe plus confortable et plus de place pour le refroidissement et donc plus de performances.

Pour le refroidissement, Apple envisage à la fois des solutions actives et passives. Le brevet décrit le premier comme une boucle de refroidissement à plusieurs chambres alimentée par un ventilateur (photo ci-dessus). L’admission et l’échappement seraient à l’arrière et éloignés de l’utilisateur. Un clavier refroidi passivement aurait une base thermiquement conductrice qui agit comme un dissipateur thermique connecté directement au processeur. Cela dissiperait la chaleur dans la table comme le ferait une plaque chauffante.

Apple devient un peu créatif vers la fin du brevet. Il ouvre les possibilités d’un trackpad intégré au clavier et d’une conception qui plie le clavier dans le facteur de forme d’un sandwich (ci-dessus).

Si ce clavier apparaît sous quelque forme que ce soit, ce ne sera certainement pas avant un moment.

Mention de source : Amy Hirschi