Le croissant de lune danse avec Vénus et Mars à l’aube dimanche: comment voir la conjonction astrale

L’avant-dernière conjonction astrale de février mettra en vedette trois objets : le croissant de lune, Vénus et Mars. Voici comment et quand voir le spectacle.

A l’aube du dimanche 27 février, nous pourrons admirer une spectaculaire conjonction astrale dans le ciel avec trois protagonistes : la « planète de l’amour » Vénus, Mars et un très fin croissant de lune décroissante. Les trois objets célestes seront presque parfaitement alignés dans le ciel du sud-est. La conjonction astrale de demain, la quatrième depuis le début du mois, ne sera cependant pas la dernière de février ; Lundi 28, en effet, il y en aura un autre avec cinq objets impliqués. Mercure et Saturne viendront également s’ajouter aux trois déjà cités, nous offrant une valse spatiale splendide et « encombrée ». Malheureusement, les deux planètes seront plutôt basses sur l’horizon et donc difficiles à observer, surtout en présence d’obstacles naturels ou artificiels tels que des immeubles, des montagnes et des arbres.

Mais revenons à la conjonction astrale la plus proche, celle du dimanche. Les trois protagonistes jetteront un coup d’œil dans le firmament à partir d’environ 4h25 (heure de Rome), lorsque Vénus commencera à s’élever dans le ciel du sud-est. Environ une demi-heure plus tard, la « planète rouge » apparaîtra à l’horizon, tandis que le satellite de la Terre se présentera au rendez-vous vers 6h10, déclenchant officiellement le phénomène céleste. Tous les objets seront intégrés au cœur de la constellation du Sagittaire. La danse à trois durera cependant très peu, car les rayons du soleil de l’aube vont rapidement « effacer » Mars de la voûte céleste, la plus faible du groupe. Vénus, le troisième objet le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune, durera beaucoup plus longtemps et disparaîtra vers 7 heures du matin environ. Le très fin croissant de lune restera visible tout au long de la journée.

Simulation de la conjonction astrale. Crédit : Stellarium

Reconnaître les trois objets de la constellation du Sagittaire sera très simple. En raison de sa luminosité remarquable, en effet, Vénus apparaît dans le ciel comme une sorte de projecteur, si brillant qu’il est possible de l’échanger avec la lumière produite par un avion. Cela est dû à la lumière solaire réfléchie par l’atmosphère dense et corrosive de la planète, responsable de l’effet de serre le plus dévastateur du système solaire (la surface touche plus de 460°C de température). Mars, tout en étant décidément moins brillante que Vénus, a une couleur rouge rubis incomparable et le 27 à l’aube sera exactement à mi-chemin entre le croissant de lune décroissant (ci-dessous) et Vénus (ci-dessus).

Comme toujours, la meilleure façon d’admirer une conjonction astrale est à l’œil nu, mais cette fois-ci c’est encore plus le cas. Le croissant de lune est en effet trop fin pour pouvoir apprécier avec un télescope (ou avec des jumelles) les détails qui ressortent dans les phases intermédiaires, alors que pour observer les caractéristiques de Mars – comme les pôles – il faut un instrument avec une portée considérable diamètre. Vénus, en revanche, ayant des phases similaires à celles de la Lune est toujours un sujet très intéressant à souligner.