J’aurais aimé qu’ils aient ces Legos LED alimentés par induction quand j’étais enfant

Avis de l’éditeur : je me souviens avoir passé des heures à jouer avec mes Legos quand j’étais enfant. J’avais surtout eu juste les blocs réguliers standard que je recevais pour les anniversaires ou Noël, soit comme un petit ensemble ou juste une boîte pleine de briques. Finalement, j’en ai eu assez pour remplir deux seaux de cinq gallons.

Il y a quelques jours, un constructeur de Lego entreprenant a posté une vidéo de ses Legos lumineux, et j’ai été ramené à mon enfance.

« S’ils avaient seulement eu ça quand j’étais enfant », ai-je pensé.

Le constructeur anonyme a fabriqué les briques de construction uniques, qu’il appelle LEDO, en tant que soumission à Lego pour examen pour la production de masse. Lego a rejeté l’idée.

Cependant, comme le souligne le constructeur, ils ne sont pas difficiles à fabriquer. Les LED et l’anneau d’induction sont également assez bon marché – seulement 20 $ pour un anneau et 10 LED colorées. Collez-les simplement dans vos blocs Lego transparents préférés, et ils s’allument lorsqu’ils sont placés sur l’anneau d’induction. L’anneau peut facilement être logé à l’intérieur de certaines pièces de fondation plates Lego pour un look plus homogène.