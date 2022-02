Découverte d’une partie du cerveau qui ne s’active qu’avec le chant (et non avec la musique instrumentale)

Il est situé dans la partie supérieure du lobe temporal, dans la cour auditive, et est constitué de neurones qui répondent spécifiquement aux chants chantés.

Le cerveau humain a une complexité inégalée. En moins d’un kilo et demi de matière, il héberge 86 milliards de cellules nerveuses de plusieurs milliers de types différents, dont chacune communique avec des milliers d’autres neurones, formant un circuit qui non seulement contrôle et coordonne le fonctionnement de tous nos organes, mais il fait de nous ce que nous sommes, pensons et mémorisons, donnant naissance à toutes nos capacités les plus sophistiquées, telles que le langage, la sociabilité et la capacité de traiter et de réagir à ce qui se passe autour de nous.

Associer ces possibilités extraordinaires, façonnées par des millions d’années d’évolution, à des neurones spécifiques n’est pas une mince affaire, mais une nouvelle étude vient d’être publiée par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) sur Biologie actuellea fourni de nouvelles informations sur la réponse du cerveau à ce que nous entendons et, en particulier, à la musique, en découvrant qu’il existe une population spécifique de neurones qui ne s’activent que lorsque nous entendons chanter et non lorsque la mélodie n’est pas accompagnée de la voix .

Chanter des neurones spécifiques

En d’autres termes, lors de la parade nuptiale auditive, il existe des neurones spécifiques au chant, que les chercheurs ont identifiés dans la partie supérieure du lobe temporal, près des régions sélectives de la voix et de la musique, où ils pourraient également répondre à des caractéristiques telles que le ton perçu ou le interaction entre les mots et le ton perçu, avant d’envoyer des informations à d’autres parties du cerveau pour un traitement ultérieur.

« Il y a une population de neurones qui répond au chant, puis très proche se trouve une autre population de neurones qui répond largement à la musique – a déclaré Sam Norman-Haignere, un ancien chercheur postdoctoral au MIT qui est maintenant professeur adjoint de neurosciences à l’Université de Rochester Medical Center, New York. Avec la résonance magnétique fonctionnelle, ces populations sont si proches qu’elles ne peuvent pas être distinguées, mais grâce aux enregistrements de l’activité électrique du cerveau, nous avons obtenu une résolution supplémentaire qui nous a permis de les distinguer.« .

Les enregistrements neuronaux

Ces enregistrements neuronaux, obtenus avec une technique connue sous le nom d’électrocorticographie (ECoG) qui permet d’enregistrer l’activité électrique à travers des électrodes placées à l’intérieur du crâne, ont en fait offert une image beaucoup plus précise que la résonance magnétique fonctionnelle, qui mesure plutôt le flux sanguin dans le cerveau comme variable de l’activité neuronale.

Cependant, l’électrocorticographie n’est pas un examen de routine, car il s’agit d’une procédure invasive, bien qu’elle soit souvent utilisée pour surveiller les patients épileptiques qui sont sur le point de subir une intervention chirurgicale pour traiter les crises. Généralement ces patients sont suivis pendant plusieurs jours, afin que les médecins puissent déterminer l’origine de leurs crises avant l’intervention et, pendant cette période, s’ils sont d’accord, les mêmes patients peuvent participer à des études qui consistent à mesurer leur activité cérébrale lors de la réalisation de certaines tâches.

Pour cette étude, les neuroscientifiques du MIT ont pu collecter des données auprès de 15 participants, enregistrant leur activité neuronale tout en jouant le même ensemble de 165 sons, y compris différents types de conversation, des morceaux chantés et de la musique instrumentale, ainsi que des sons quotidiens tels que le claquement des doigts ou l’aboiement d’un chien.

Les enregistrements intracrâniens ont ensuite été mathématiquement comparés aux données d’IRM fonctionnelles obtenues dans leur étude de 2015, ce qui leur a permis de déduire quels types de populations neuronales ont produit les données enregistrées par chaque électrode. « Lorsque nous avons appliqué la méthode mathématique à cet ensemble de données, un modèle de réponse neuronale a émergé qui ne répondait qu’au chant. – ajoute Norman-Haignere -. C’était une découverte à laquelle nous ne nous attendions vraiment pas, donc cela justifie tout à fait l’objectif de la recherche, qui est de révéler des éléments potentiellement nouveaux que vous ne pensez peut-être pas rechercher.« .