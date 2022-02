Un jeune homme atteint du syndrome de Capgras induit par le cannabis tente de tuer son voisin

Un consommateur régulier de cannabis a développé le syndrome de Capgras et a tenté de tuer son voisin. C’est ce qu’est cette maladie psychiatrique rare.

Un homme de 28 ans a développé le rare syndrome de Capgras à la suite d’une consommation constante de cannabis, qui durait depuis huit ans. Le garçon a été emmené dans un hôpital psychiatrique par la police après avoir tenté de tuer un voisin, accusé par le patient d’être un « imposteur », un substitut de son véritable ami. L’un des principaux symptômes de cette pathologie psychiatrique, en effet, réside précisément dans la croyance que des doubles identiques remplacent les êtres chers, comme la famille et les amis. Sans surprise, comme le précise un article publié dans PubMed par des scientifiques du Texas Tech Health Science Center et du South Carolina Department of Mental Health, le syndrome de Capgras est également connu sous le nom de double délire. Il est considéré parmi les syndromes d’identification erronée.

Décrivant le cas du patient de 28 ans, une équipe de recherche colombienne dirigée par des scientifiques de l’Université El Bosque de Bogotá, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Unité de soins psychiatriques – Clinique du système nerveux Renovar, de la Fondation universitaire Juan N. Corpas et la Fondation Santa Fe de Bogota. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Andrés Felipe Herrera Ortiz, ont commencé à suivre le patient immédiatement après son arrestation, suite à la tentative de meurtre. Soumis à un examen mental, le jeune homme s’est dit certain que ses parents avaient été tués depuis longtemps et avaient été remplacés par des imposteurs. Ces « imposteurs » prenaient également le relais pour d’autres proches, alors il a pris la décision de tuer le voisin. Il s’est présenté aux médecins comme un « musicien célèbre », tandis que son grand-père était décrit comme un « terroriste célèbre ».

À la lumière de ces prémisses, les psychiatres ont facilement diagnostiqué le syndrome de Capgras, définissant son cas clinique comme typique. Comme expliqué dans le résumé de l’étude par Herrera Ortiz et ses collègues, il s’agissait en fait d’un patient « conscient, orienté vers le temps, le lieu et la personne, séduisant, avec une humeur expansive, des pensées illogiques, des idées délirantes dans le spectre du paranoïaque et de la mégalomanie », et encore avec « affectivité mal modulée, introspection nulle et jugement compromis » ; aucune attitude hallucinatoire ne s’est manifestée ». Tous les éléments qui caractérisent la condition.

Après le diagnostic, le patient a subi une série de tests pour déterminer la cause sous-jacente du syndrome. Premièrement, ni lui ni les membres de sa famille n’avaient d’antécédents de maladies psychiatriques, telles que des cas de schizophrénie et de troubles de l’humeur, parmi les principaux facteurs associés à l’apparition de Capgras. La démence et d’autres troubles organiques ont également été liés au syndrome, mais le patient n’en a présenté aucun. De plus, les résonances magnétiques n’ont rien décelé d’anormal, sinon une altération des feuilles cérébelleuses pouvant correspondre à une légère atrophie du cervelet. Mais même dans ce cas, il n’était pas possible d’expliquer la pathologie psychiatrique. Le dernier déclencheur possible pour les chercheurs était donc la consommation constante de cannabis, qui durait depuis huit ans. Le tétrahydrocannabinol, l’un des principes actifs du chanvre, a également été détecté dans le test d’urine. Dans la littérature scientifique, les drogues récréatives n’ont été associées au syndrome de Capgras que sept fois de plus.

Après avoir terminé les tests et le profil diagnostique, le jeune patient a suivi une thérapie spécifique basée sur deux antipsychotiques et un stabilisateur de l’humeur ; en seulement deux mois, son état s’est considérablement amélioré et les idées délirantes et paranoïaques ont disparu. Les auteurs de l’étude soulignent l’importance de cas cliniques comme celui-ci pour mieux comprendre la maladie rare et la prévenir ; à ce jour, moins de 260 cas au total sont connus dans la littérature scientifique. Les détails de la recherche « Syndrome de Capgras dû à l’utilisation de cannabinoïdes : un rapport de cas avec des résultats radiologiques » ont été publiés dans la revue scientifique Cureus.