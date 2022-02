La série télévisée animée A NieR: Automata arrive enfin

En bref : Nier : Automata a récemment eu cinq ans, et le développeur Platinum Games a organisé un événement pour célébrer l’occasion où ils ont annoncé deux croisements – un avec Babylon’s Fall et un autre avec Nier : Reincarnation. Le point culminant de l’événement, cependant, a été l’annonce de l’anime.

La série de jeux NieR a fait ses débuts en tant que suite de la franchise Drakengard. Après la sortie du jeu original, qui est devenu un classique culte de l’ère PS3, nous avons reçu l’un des JRPG les plus innovants des 20 dernières années, NieR : Automata. Platinum a également remasterisé le NieR original, le lançant sous le nom de NieR Replicant.

Nous avons également vu la sortie de NieR Reincarnation et des croisements avec plusieurs jeux, mais il semble que le créateur ait encore plus de plans pour étendre cet univers. Confirmant les rumeurs passées, NieR: Automata va avoir une adaptation animée publiée par Aniplex.

Tout ce qui vit est conçu pour finir.

Nous sommes perpétuellement piégés dans une spirale sans fin de vie et de mort. Le RPG d’action à succès de @Square EnixNieR:Automata annonce une adaptation en anime ! pic.twitter.com/SFNw35J5xk — Aniplex d’Amérique (@aniplexUSA) 23 février 2022

Parallèlement à l’annonce de l’anime, l’éditeur Square Enix a lancé une bande-annonce et un site Web officiel. Les détails sur l’anime sont encore rares, mais il semble que l’histoire tournera autour de 2B (première moitié du jeu). La date de sortie de l’anime n’a pas encore été annoncée.

Outre la série animée NieR, Square a annoncé NieR: Reincarnation will recevoir le crossover Resurrected NieR: Automata, où les utilisateurs auront la chance de jouer en tant que 2B et d’autres personnages. De plus, la première saison de Babylon’s Fall sera caractéristique du contenu supplémentaire tel que des costumes, des ennemis et un donjon inspiré des automates.