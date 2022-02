Vous pouvez maintenant diffuser de Xbox à Twitch en deux clics

Après quelques mois de test, l’une des fonctions qui avait été perdue avec l’adieu de Mixer revient. Microsoft a tenté de devenir l’une des grandes références dans le monde du streaming face à Facebook, YouTube ou Twitch mais a échoué. Mixer a été arrêté peu de temps après et la merveilleuse facilité de streaming sur Xbox a pris fin. Maintenant, la fonctionnalité revient du leader du marché, Twitch.

Diffuser sur Twitch plus facilement que jamais depuis Xbox

Maintenant c’est officiel, on peut diffuser sur Twitch en quelques secondes depuis notre Xbox. Pas besoin d’applications externes. Intégré dans les options Xbox et cela nous facilitera la transmission rapide de nos jeux sur la plate-forme populaire.

C’était déjà possible mais en utilisant l’application Twitch. Quelque chose qui a très bien fonctionné mais qui n’a pas été aussi immédiat que le nouveau format. Retransmit récupère l’immédiateté que nous avions avec le Mixer disparu mais avec une plate-forme qui abrite un plus grand avenir, du moins à court terme.

Depuis notre console Xbox Series X | S ou Xbox One, nous naviguons vers l’onglet « Capturez et partagez » dans le guide et sélectionnez « Diffusion en direct. » Nous devrons lier notre compte Twitch en scannant le code QR avec un appareil mobile iOS ou Android ou en naviguant vers l’URL avec notre PC ou appareil mobile. Une fois notre compte lié, nous sélectionnons le bouton « Allez vivre maintenant » pour passer instantanément en direct et commencer à diffuser les jeux auxquels nous jouons sur notre console.

Nous n’aurons plus qu’à brancher nos écouteurs et notre webcam et nous aurons notre mettre en place à diffuser sur Twitch dans le monde entier. Comme toujours, nous aurons tout sous contrôle et nous pourrons contrôler le volume de la transmission et du jeu ainsi que la résolution. Une solution simple qui nous manquait.