Les employés de l’Apple Store auraient utilisé des téléphones Android pour cacher les plans de syndicalisation aux patrons

En bref : certains employés d’Apple Store tentent de cacher leur intention de se syndiquer à l’entreprise en utilisant des téléphones Android, selon un rapport récent. Les employés ont opté pour les appareils rivaux au lieu de leurs iPhones par crainte que les patrons puissent espionner les conversations.

Le Washington Post rapporte que le personnel d’Apple dans les magasins à travers le pays fait pression pour se syndiquer, une décision qui découle des salaires – entre 17 $ et plus de 30 $ de l’heure – qui n’augmentent pas parallèlement à l’inflation. Des groupes d’au moins deux magasins sont soutenus par les principaux syndicats nationaux et se préparent à déposer des documents auprès du National Labor Relations Board (NLRB), écrit la publication, citant des sources proches du dossier.

Les employés se réunissent en secret et communiquent à l’aide de services de messagerie cryptés pour éviter d’être détectés par les responsables. Ils utilisent parfois des téléphones avec des systèmes d’exploitation d’Android rival d’iOS, plutôt que leurs iPhones, pour éviter la possibilité qu’Apple surveille d’une manière ou d’une autre les appareils. Apple, bien sûr, a toujours insisté sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs.

Un travailleur a déclaré que les gestionnaires avaient déjà commencé à essayer de convaincre les employés que la syndicalisation serait une mauvaise idée, entraînant une baisse des salaires et obligeant Apple à supprimer les avantages sociaux. L’entreprise a tenté de convaincre le personnel de ne pas poursuivre ses projets en offrant des augmentations, mais certains ont reçu moins d’un dollar supplémentaire de l’heure.

« J’ai beaucoup de collègues et d’amis que j’aime vraiment et ils ne gagnent pas assez pour s’en sortir », a déclaré un organisateur syndical de l’Apple Store. « Ils ont du mal et ils souffrent et nous travaillons pour une entreprise qui a les ressources nécessaires pour s’assurer qu’ils sont pris en charge. »

Apple est la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière avec une valorisation de 2,6 billions de dollars, ce qui la place devant les autres membres de plus de 2 billions de dollars, Saudi Aramco et Microsoft, troisième. Alphabet, parent de Google, occupe la quatrième place avec une valorisation de 1,71 billion de dollars.

Dans d’autres nouvelles d’Apple, le magasin phare de la société à Amsterdam a été le théâtre d’un incident d’otage hier qui s’est terminé lorsque le suspect a été heurté par une voiture de police alors qu’il s’échappait.