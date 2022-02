Le Viagra peut aider les chiens à se remettre d’un trouble de l’alimentation rare mais grave

C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche américaine évaluant l’efficacité du médicament dans le traitement du mégasophage, un trouble débilitant pouvant entraîner la mort chez le chien.

Le sildénafil, l’ingrédient actif du Viagra, pourrait être utilisé pour traiter un trouble alimentaire rare mais grave chez les chiens appelé méga-œsophage. Cette affection, qui se manifeste avec difficulté lors de la déglutition, entraîne une dilatation de l’œsophage et de ses muscles, qui subissent une paralysie partielle ou totale, entraînant une régurgitation des aliments qui aboutit souvent dans les voies respiratoires, provoquant une pneumonie par aspiration.

Les chercheurs ont découvert que le sildénafil, qui permet le traitement de la dysfonction érectile et de l’hypertension artérielle pulmonaire chez l’homme, peut aider les chiens à gérer la maladie en entraînant une relaxation des muscles lisses, ce qui permet à l’œsophage de passer la nourriture, avec une réduction significative des régurgitations après une repas. Les effets secondaires du traitement, indiquent les chercheurs, sont minimes et, au cours des deux semaines de traitement au sildénafil, les chiens traités ont également repris du poids.

« Si l’on regarde la littérature, il n’y a pas de médicaments spécifiques pour la prise en charge du méga-œsophage Dit le co-auteur principal de l’étude, le Dr Jillian Haines de l’Université de l’État de Washington. Le sildénafil est le premier à cibler certains mécanismes de la maladie et à montrer qu’il peut réduire la régurgitation, qui est le gros problème chez les chiens atteints de méga-œsophage, car c’est ce qui finalement tue ces animaux.« .

Il a été démontré que le traitement au sildénafil, testé dans une étude sur 10 chiens atteints de méga-œsophage, relaxe le sphincter inférieur de l’œsophage pendant 20 minutes à une heure, ce qui peut s’avérer efficace lorsque le médicament est administré quelques minutes avant le repas du chien. « De nombreux vétérinaires nous contactent et posent des questions sur ce médicament – a ajouté Haines -. Je crois que le sildénafil changera la vie des propriétaires et sauvera la vie de nombreux chiens. Bien sûr, cette recherche aide à soutenir son utilisation et, espérons-le, à encourager son utilisation« .