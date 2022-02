Il n’y aura pas de nouveau Call of Duty en 2023 – c’est la première fois en 17 ans

La raison serait à chercher dans les mauvaises ventes de Call of Duty : Vanguard, un titre sur la Seconde Guerre mondiale dont le lancement a été le pire de la série ces 14 dernières années.

À partir de 2005, la série Call of Duty a publié un nouveau chapitre chaque année. Cependant, il semble que la cadence annuelle soit sur le point de se terminer, du moins selon le journaliste de Bloomberg Jason Schreier. La raison serait à chercher dans les mauvaises ventes de Call of Duty : Vanguard, un titre sur la Seconde Guerre mondiale dont le lancement a été le pire de la série ces 14 dernières années. Pour Activision, il a été cannibalisé par Call of Duty : Black Ops Cold War, le chapitre sorti l’année précédente. Pour cette raison, la maison de logiciels ralentit le développement d’un chapitre sous l’équipe Treyarch, prévu pour 2023.

Cela ne veut pas dire que la série Call of Duty restera immobile. « Nous avons une liste passionnante d’expériences Call of Duty premium et gratuites pour cette année, l’année prochaine et au-delà », a déclaré le porte-parole de la société, Neil Wood, dans un communiqué. « Nous avons hâte de partager plus de détails lorsque le moment sera venu. » Pendant ce temps, la suite de Modern Warfare 2019 est confirmée pour 2022, qui recevra un flux constant de contenu supplémentaire, selon Schreier. Des nouvelles également attendues pour Warzone, qui a inauguré il y a quelques mois la carte Pacifica.

Activision est dans une situation très délicate. En juillet dernier, l’entreprise, qui comprend également les divisions Blizzard et King, a été submergée par un gigantesque scandale concernant la dynamique profondément toxique perpétrée sur le lieu de travail, notamment envers les employées. Une situation connue même du PDG Bobby Kotick, qui n’a jamais rien fait pour l’arrêter. Il a fallu une enquête de l’État par le Département californien de l’emploi et du logement équitables (DFEH). A ce chaos s’ajoute le rachat par Microsoft, datant du mois dernier, pour 68,7 milliards de dollars. Il s’agit de la plus grosse opération de l’histoire du jeu vidéo, qui ouvre une série de questions pour l’avenir du gaming.

