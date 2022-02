TikTok a publié de nouveaux outils pour arrêter les défis dangereux – voici ce qu’ils sont

Dans le but de créer un espace numérique sûr et positif pour le jeune public, les parents et les éducateurs, TikTok a annoncé une série de mises à jour.

En novembre dernier, TikTok a partagé les résultats du projet mondial « Analyser des réponses éducatives efficaces pour la prévention des défis en ligne dangereux ». Il s’agit d’un travail de recherche visant à comprendre la manière dont les adolescents sont impliqués dans des défis dangereux en ligne. Un problème qui ne concerne pas seulement TikTok, mais l’ensemble du secteur des réseaux sociaux.

Dans le but de créer un espace numérique sûr et positif pour le jeune public, les parents et les éducateurs, TikTok a annoncé une série de mises à jour. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner le nouveau guide permanent et une page du Safety Center. Les deux sont disponibles dans l’application et visent à encourager les gens à se familiariser avec le processus, divisé en 4 phases, pour relever des défis en ligne. De plus, grâce à la collaboration avec des experts, le langage des messages d’avertissement qui caractérisent les contenus à risque a été mis à jour. À tout cela s’ajoute la simplification du processus de signalement des défis potentiellement dangereux, des canulars et des fausses nouvelles via une catégorie de politique spécifique.

Au cours des prochaines semaines, plusieurs créateurs publieront une variété de contenus pour sensibiliser la communauté TikTok aux problèmes de sécurité en ligne. Parmi les personnalités impliquées figurent Kiro Ebra (@kiro_ebra), Fabiana Manager (@fabianamanager) et Marco Martinelli (@marcoilgiallino). Les contenus créés par eux feront partie du programme #SicuriSuTikTok et apparaîtront dans le flux « Pour vous » de tous les utilisateurs mineurs.

TikTok veut arrêter de bombarder ceux qui ont des problèmes alimentaires avec des vidéos dangereuses

En parlant de protection des plus jeunes, en ce moment TikTok est également confronté à un autre problème. Il semble y avoir un court-circuit dans l’algorithme provoquant la diffusion de vidéos de sexe simulées en direct sur leur flux. Tout cela se produit malgré la politique très stricte de la plateforme, qui interdit toute nudité, activité sexuelle et même contenu qui « imite, implique ou affiche des actes sexuels ». Pour l’instant, TikTok s’est engagé à éliminer les vidéos signalées, mais le problème est loin d’être une résolution définitive.