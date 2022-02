LG ferme son activité de panneaux solaires, impactant environ 240 travailleurs américains

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? LG a dit au revoir à une autre partie de son activité. Après avoir fermé l’année dernière son bras de smartphone de longue date, le géant coréen quitte maintenant le marché des panneaux solaires, blâmant l’augmentation du coût des matériaux et de la logistique ainsi que de graves contraintes d’approvisionnement.

LG a lancé son activité de panneaux solaires en 2010 en mettant l’accent sur les modules haut de gamme à haut rendement, rapporte le Korean Herald, mais la concurrence avec les rivaux chinois et leurs prix plus bas ont entraîné une diminution des bénéfices. Les ventes sont passées de 1,1 billion de wons (922 millions de dollars) en 2019 à 800 milliards de wons en 2020, sa part de marché mondiale oscillant autour de 1 % pendant des années.

La décision d’arrêter de produire des panneaux solaires a suivi une réunion du conseil d’administration hier. La production commencera à ralentir le mois prochain et LG cessera de fabriquer des panneaux et des modules d’ici le 30 juin.

L’activité de panneaux solaires de Shuttering LG aura un impact sur 160 employés et 60 contractuels sur son campus d’entreprise à Huntsville, en Alabama, où l’entreprise assemble des panneaux depuis 2018. Le personnel devrait être réaffecté ailleurs ou licencié. En Corée du Sud, 900 salariés seront relocalisés dans d’autres divisions commerciales.

Pour les clients de panneaux solaires de LG aux États-Unis, il promet de les soutenir « pour les années à venir » et honorera toutes les garanties limitées sur les produits.

« En quittant le secteur des panneaux solaires, LG se concentre sur des produits et services qui peuvent avoir un impact encore plus important », a déclaré Thomas Yoon, président et chef de la direction de LG Electronics North America. « La durabilité est un principe commercial fondamental chez LG Electronics, et nous évaluons constamment les moyens par lesquels LG peut libérer le potentiel, créer une plus grande valeur et soutenir notre vision d’une vie meilleure pour tous. »

Après six ans de perte d’argent, LG a décidé de fermer son unité mobile en avril de l’année dernière. La société était le troisième fabricant de téléphones en 2013, mais sa part de marché était tombée à environ 2 % au moment de la fermeture.