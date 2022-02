OCCT vous permet de comparer et d’overclocker les composants de votre système

Le nom OCCT vient de OverClock Checking Tool. Cette application vous permettra de comparer et d’overclocker les composants de votre système. OCCT est l’outil tout-en-un de contrôle de stabilité et de test de résistance le plus populaire disponible.

Il génère de lourdes charges sur vos composants tout en vérifiant les erreurs et détectera les problèmes de stabilité plus rapidement que toute autre chose. OCCT intègre le moteur de surveillance de HwInfo pour obtenir des lectures précises et diagnostiquer les problèmes plus rapidement.

Caractéristiques:

Prise en charge jusqu’à 16 cœurs (par exemple, jusqu’à un Quad-Kentsfield ou un Octo-Conroe)

Tests personnalisables ( Durée, Priorité, CPU ou RAM, …)

Détection du processeur et de la carte mère

Prise en charge de la surveillance via une application tierce (c’est-à-dire MBM5, Speedfan et Everest Ultimate Edition 3.50 ou supérieur)

Peut produire des graphiques montrant la température et les tensions pendant le test : Caractéristique unique !

Prise en charge multilingue

Ne laissez pas votre travail se perdre

Assurez-vous que votre ordinateur est stable avant de travailler sur vos projets préférés – ne laissez pas un redémarrage ou une corruption de la mémoire gâcher votre dur labeur

Est-ce un bug du jeu ou mon ordinateur ?

Découvrez-le en testant vos composants sous contrainte. Si quelque chose ne va pas, l’OCCT le relèvera et vous le dira ! En intégrant une large gamme de tests, vous serez en mesure d’identifier celui qui est défectueux.

Ne perdez plus de temps avec les services après-vente

Découvrez quel composant est défaillant et gagnez du temps en apportant au SAV la preuve que votre matériel est défectueux. Je ne vous promets pas que tout se passera bien, mais au moins, vous aurez une sauvegarde.

Tableau de bord de surveillance moderne

Créez des tableaux de bord de surveillance attrayants et faciles à lire montrant comment votre composant se comporte en temps réel.

Vérifiez votre refroidissement

Le test OCCT mettra vos composants en valeur. Si quelque chose ne va pas avec votre refroidissement, vous le saurez rapidement.

Le test CPU ultime

Le test CPU d’OCCT vous donne un contrôle total sur quel cœur est testé – Faites défiler les cœurs, sachez lequel a généré une erreur, inversez-les… Beaucoup de plaisir là-bas.

Pressez chaque MHz de vos composants

OCCT vous aidera à identifier les valeurs idéales pour vos composants overclockés et garantit une utilisation quotidienne stable.

Quoi de neuf:

interface utilisateur

Correction de bug : il est à nouveau impossible de changer l’onglet actuellement actif lorsqu’un test est en cours

Surveillance

Correction : L’écran d’attente peut être affiché plusieurs fois dans la section de surveillance

CPU