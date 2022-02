Voici pourquoi il ne faut jamais plier le OnePlus 10 Pro

En un mot : Zack Nelson de la chaîne YouTube JerryRigEverything a soumis de nombreux téléphones à ses tests de durabilité, bien que peu d’entre eux aient résisté aussi mal que le OnePlus 10 Pro : il s’est cassé en deux.

Le OnePlus 10 Pro a été lancé en Chine la semaine dernière – il n’est pas sorti aux États-Unis – avec des spécifications impressionnantes, notamment un SoC Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 5 000 mAh et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mais ce n’est certainement pas l’appareil le plus durable.

Nelson soumet le téléphone à sa routine habituelle, en commençant par le test de grattage. Il fonctionne à peu près comme prévu, montrant des rayures légères au niveau 6 et plus profondes au niveau 7. Et malgré les dommages à l’écran, le lecteur d’empreintes digitales fonctionne toujours, ce qui est un bon signe.

Mais les choses tournent vraiment mal dans le test de pliage (6:57 dans la vidéo ci-dessus). Une grande partie du verre à l’arrière du OnePlus 10 Pro se fissure lorsque Nelson applique une pression dessus. Il ne pense pas que cela soit dû au verre dépoli, car d’autres téléphones avec le même matériau résistent mieux aux punitions.

Le téléphone continue de fonctionner après avoir été plié et fissuré. Cela change, cependant, lorsqu’il est plié dans la direction opposée, ce qui est compréhensible, étant donné qu’il s’enclenche en deux, bien que la lampe de poche reste en quelque sorte allumée.

Nelson sépare ce qu’il reste, révélant qu’il s’est cassé juste au-dessus de la batterie, dont le haut s’aligne avec le bouton de volume. Combiné avec l’extérieur en métal plus fin que prévu entourant le téléphone, il en fait l’un des pires appareils sur lesquels s’asseoir accidentellement.

Il y a la mise en garde habituelle que la plupart des gens n’essaieront pas de plier un téléphone en deux avec leurs mains, mais JerryRigEverything nous donne une idée de la façon dont ils résistent aux dommages accidentels – assez mal, dans le cas du OnePlus 10 Pro.