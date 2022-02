L’arbre « la pomme de Newton » a été abattu par la tempête Eunice

Il était dans le jardin botanique de Cambridge depuis 68 ans, obtenu à partir d’une greffe du pommier original qui, il y a trois siècles et demi, a laissé tomber l’un de ses fruits sur la tête du scientifique anglais, l’inspirant à formuler la loi de la gravité.

Les vents records de la tempête Eunice, qui ont frappé ces dernières heures plusieurs pays d’Europe du Nord avec des rafales de près de 200 km/h dans certaines régions du Royaume-Uni, ont fait plusieurs blessés et d’importants dégâts, découvrant des maisons, arrachant des panneaux de signalisation et des feux poteaux et déracinant également l’un des arbres emblématiques de Cambridge, un clone du pommier original qui, il y a trois siècles et demi, a laissé tomber l’un de ses fruits sur la tête d’Isaac Newton, inspirant le scientifique anglais à formuler la loi de la gravité.

L’arbre se trouvait à l’entrée du jardin botanique de Cambridge depuis 68 ans, obtenu par propagation à partir d’une greffe du pommier qui vivait dans le jardin de la maison d’enfance de Newton à Woolsthorpe Manor, dans le Lincolnshire. De cette plante – qui, ironie du sort, a également été renversée par des vents violents dans la première moitié du XIXe siècle – plusieurs greffons ont été prélevés, dont certains ont été placés sur le domaine de Belton House et, surtout, à la Fruit Research Station de East Malling, l’un des principaux instituts de recherche sur les cultures et les plantes horticoles du Kent, en Angleterre, d’où proviennent la plupart des pommiers de Newton. D’autres parties de l’arbre d’origine ont été utilisées pour fabriquer des meubles, dont une célèbre chaise du manoir de Woolsthorpe.

Bien que la chute du pommier soit une grande perte pour le jardin, son conservateur, le Dr Samuel Brockington, a expliqué que son héritage survivra grâce à trois autres greffes qui avaient été prélevées en prévision de sa chute éventuelle. L’un de ces clones a été offert à Lord Sainsbury par l’Université de Cambridge, à l’occasion de son anniversaire, tandis que les deux autres sont toujours au Jardin botanique de l’Université anglaise, en attendant la prochaine plantation.

« Ainsi, grâce à l’extraordinaire pratique du greffage, notre « Apple de Newton » continuera, espérons-le, à faire partie de la collection de notre jardin botanique.» Brockington a écrit dans un tweeter. Récemment, dans le cadre du projet Darwin Tree of Life, l’Université de Cambridge a également séquencé le génome de ce pommier, afin de conserver également son ADN sous format numérique, et a découvert que l’arbre déraciné était pratiquement identique aux siens clones. .

