Final Fantasy XIV, comment va-t-il continuer à être actif pendant encore 10 ans ? c’est ton plan

Le présent de Final Fantasy XIV Online est encourageant ; tandis que l’avenir ne montre aucun signe de ralentissement. Le MMORPG à succès de Square Enix, l’un des plus joués au monde, connaît depuis plusieurs années un grand succès. De l’extension Shadowbringers au récent Endwalker, le titre mené par Naoki Yoshida trace désormais une ligne épaisse, un point déterminant qui sépare le présent du futur du jeu. C’est ainsi qu’ils espèrent le maintenir actif pendant encore au moins dix ans.

Final Fantasy XIV améliorera bientôt ses textures, ses ombres et son éclairage.

mise à jour 7.0 ; des améliorations pour jouer seul ou avec des amis ; améliorations graphiques

La première chose qui attire l’attention sur la longue vidéo Lettre du producteur LIVE Part LXVIII, publiée sur la chaîne officielle Square Enix, est que Naoki Yoshida ne quittera pas son poste de producteur de Final Fantasy XIV à moins que le PDG de la société japonaise ne lui dise Alors, demandez. Son engagement est total ; même maintenant, qui produit en parallèle Final Fantasy XVI pour PS5. Avec plus de 25 millions de joueurs inscrits et une expansion qui fait le bonheur des locaux et des étrangers, voici les trois principaux objectifs de son équipe pour la prochaine décennie :

Mise à jour 7.0 : avec des améliorations dans l’expérience solo et multijoueur.

Première mise à jour graphique.

Mise à jour du système de confiance : le système de confiance permet à un utilisateur de former un groupe avec trois personnages contrôlés par l’IA pour participer à certains donjons. Conçu pour l’expérience en solo.

Préparation pour la prochaine extension majeure (plus loin avant la mise à jour 7.0).

Mise à jour graphique : améliorations du système d’éclairage et de l’animation des personnages.

Améliorations des arrière-plans des scénarios.

Ombres de meilleure qualité.

Textures plus en détail.

Améliorations du système d’auto-génération du feuillage.

Bien que Final Fantasy XIV soit disponible sur PS5, PC (Windows et Mac) et PS4, cette dernière ne sera pas en reste à moyen terme. La version PlayStation 4 est garantie de recevoir la mise à jour 7.0. À partir de là, les décisions seront prises petit à petit, mais viendra un moment où la plate-forme Sony vétéran sera laissée pour compte. Pour l’instant, l’équipe de Final Fantasy XIV continue de recruter de nouveaux employés pour le game design et le graphisme.

