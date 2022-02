Intel débauche un autre concepteur de GPU principal d’AMD

En un mot: Rohit Verma, un architecte SoC vétéran d’AMD, a renvoyé le navire à Intel. Dans son nouveau rôle, il fera la même chose qu’il a fait chez AMD – diriger le processus de conception de GPU discrets. Avant son passage de 8 ans chez AMD, Verma a passé 15 ans chez Intel. Sa page LinkedIn indique qu’il était l’un des principaux architectes SoC à cette époque. Avant cela, il travaillait chez National Semiconductor, qui n’existe plus.

Verma a été l’architecte SoC principal d’AMD pour les SoC GPU discrets au cours des trois dernières années, au cours desquelles il a travaillé sur des projets pour les segments de marché des jeux, des jeux en nuage, des consommateurs et des stations de travail. Avant cela, il a travaillé pendant cinq ans dans l’unité commerciale semi-personnalisée d’AMD en tant qu’architecte principal.

Chez Intel, il a rejoint le groupe AXG, un segment de la division graphique d’Intel créé par Raja Koduri l’année dernière, en tant qu’architecte produit principal des SoC GPU discrets. « C’est formidable d’être de retour chez Intel et j’ai hâte de travailler avec l’équipe pour définir et construire des produits GPU innovants de nouvelle génération ! » il a écrit sur LinkedIn.

Intel a l’habitude de débaucher des ingénieurs seniors d’AMD. En 2017, ils ont recruté l’ancien chef du groupe Radeon Technologies Raja Koduri et l’ont nommé vice-président principal du groupe Core and Visual Computing. Il a depuis dirigé le développement d’Intel des GPU discrets et des accélérateurs d’entreprise.

Un an plus tard, Intel recrute le concepteur de l’architecture zen, Jim Keller, qu’il quitte en 2020 après une dispute. De l’équipe marketing d’AMD, Intel a embauché Chris Hook, Darren McPhee, Damien Triolet et Heather Lennon.

C’est la nature de la concurrence d’essayer de prendre le talent de l’autre, mais c’est néanmoins triste pour AMD. Il a peut-être récemment atteint la même capitalisation boursière qu’Intel, mais ce dernier a encore beaucoup plus de capital pour investir dans les employés.