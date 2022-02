Acheter un batteur à main : la vitesse est plus importante que les watts

Le batteur à main n’est pas sorti. Le mélangeur et le robot culinaire ne peuvent tout simplement pas le remplacer. Le batteur à main (également appelé batteur à main ou batteur de cuisine) a sa force lorsqu’il s’agit de remuer et de battre des aliments sensibles, mais il le fait avec beaucoup de puissance.

Avec un batteur à main, vous pouvez fouetter la crème, mélanger la pâte sucrée et salée pour les gâteaux, les gaufres, les biscuits et les biscuits, mais aussi le pudding et les sauces.

Les modèles puissants maîtrisent également la pâte à levure. Avec des accessoires, vous pouvez réduire en purée et même écraser des noix dures. Au final, c’est l’inverse : le mixeur plongeant remplace définitivement le mixeur plongeant et le robot culinaire. Comme avant.

Le moteur : Combien de watts faut-il pour un batteur à main ?

La première chose que vous regardez lors de l’achat d’un batteur à main est généralement la puissance en watts. Après tout, l’appareil ne doit pas seulement remplacer le travail manuel, mais aussi l’améliorer – avec beaucoup de puissance.

Un batteur à main devrait avoir autant de puissance pour les tâches suivantes :

250-300 watts pour fouetter la crème ou les blancs d’œufs

350-450 watts pour les pâtes simples

500 watts et plus pour les pâtes fermes comme les pâtes levées.

Mais attention : la puissance du moteur n’indique pas la puissance réellement délivrée au bol mélangeur. Ce qui est décisif pour cela, c’est ce qui se passe à l’intérieur de l’appareil, à savoir comment la puissance du moteur est convertie par la boîte de vitesses.

La vitesse : Voici comment la crème fonctionne avec le batteur à main

En plus de la puissance en watts, les fabricants indiquent également la vitesse, c’est-à-dire la vitesse à laquelle les batteurs tournent autour de leur propre axe. Une vitesse maximale de 10 000 à 20 000 tours par minute (rpm) est habituelle.

Pour que la crème soit mousseuse, il faut une vitesse élevée, pas beaucoup de watts.

Pour appeler différentes vitesses, il vous suffit de sélectionner un niveau de puissance ou une vitesse inférieur ou supérieur sur l’interrupteur à glissière. Chaque batteur à main vous offre cette option. Parfois, vous pouvez régler la vitesse en continu, mais ce n’est pas nécessaire. Le nombre d’étapes n’a pas non plus d’importance.

Certains batteurs à main offrent un bouton turbo que vous pouvez utiliser pour accélérer un instant – s’il y a soudainement une résistance dans la pâte que vous souhaitez surmonter.

Un batteur à main comme le Siemens MQ96580 n’a pas besoin de beaucoup de réglages de vitesse (Image : Siemens)

Le bouton turbo, cependant, ne vous permet généralement de passer à la vitesse la plus élevée qu’en appuyant sur un bouton. Donc, si vous pétrissez déjà avec une force maximale et que vous êtes coincé dans la pâte à levure, le bouton turbo ne vous aidera pas.

Certains mélangeurs à main offrent une protection contre les éclaboussures. Ils démarrent lentement, même si une vitesse élevée est réglée. Cela empêche la farine de tourbillonner soudainement dans l’air ou le lait d’éclabousser.

Matériaux et fabrication : Le point de rupture prédéterminé sur le batteur à main

Les matériaux et le traitement d’un mélangeur à main doivent être bons. Une pâte épaisse crée une résistance élevée dans l’appareil. Vous pouvez le sentir dans votre main et votre avant-bras. Ainsi, le mélangeur à main ne doit pas être trop lourd, 1 à 2 kilogrammes, et doit également avoir des surfaces caoutchoutées pour que vous puissiez bien le tenir.

Si le batteur à main fonctionne avec beaucoup de watts, la pâte est trop ferme, mais vous avez une bonne prise sur l’appareil – que se passe-t-il alors ? L’excès de force agit sur l’appareil lui-même, qui devient chaud. Les pièces en plastique à l’intérieur peuvent se casser. Pas immédiatement, mais avec le temps, car une surchauffe régulière les use.

Les engrenages et autres pièces à l’intérieur d’un batteur à main sont souvent en plastique. Ils peuvent casser rapidement (Image : Bosch)

La plupart des mélangeurs à main sont en plastique. Les mélangeurs à main de haute qualité sont fabriqués en plastique de haute qualité facile à entretenir. Il existe également des modèles avec un corps en acier inoxydable. Mais leur durabilité dépend aussi des matériaux et du traitement à l’intérieur. Et ce n’est généralement que du plastique.

Pour dissiper l’excès de chaleur, un mélangeur à main est doté de fentes d’aération. Ceux-ci doivent être libres à tout moment et permettre à l’air de souffler sur le côté, mais pas dans le bol. Surtout pas si vous voulez ajouter de la farine en remuant. Certains appareils offrent également une protection contre la surchauffe. Ils s’éteignent quand ils deviennent trop chauds.

Fondamentalement, les mélangeurs à main ne sont destinés qu’à une utilisation à court terme – que vous les tourniez lentement avec beaucoup de force ou que vous fouettiez la crème à grande vitesse. Consultez le manuel d’utilisation pour obtenir des informations spécifiques du fabricant.

Le volume sonore du batteur à main dépend des matériaux et du traitement, pas tellement du moteur et de la puissance. En règle générale, un batteur à main génère entre 60 et 80 dB – c’est-à-dire entre une conversation bruyante et une tondeuse à gazon.

Les accessoires d’un batteur à main

Ces accessoires sont généralement inclus avec un batteur à main : deux fouets (également appelés batteurs) et deux crochets pétrisseurs. Habituellement, il y a aussi une tasse de mélange mince et haute. Parfois aussi un autre accessoire sous la forme d’un fouet.

Les accessoires typiques d’un batteur à main : des batteurs et des crochets pétrisseurs (deux chacun) et souvent aussi un mixeur. Normalement tout va au lave-vaisselle (Image : Bosch)

Vous devez faire attention à la forme du fouet. Ceci est beaucoup plus important que le nombre d’accessoires et s’ils peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Le fouet doit mélanger autant d’air que possible lorsque vous fouettez de la crème ou des blancs d’œufs. Un fouet en forme de panier torsadé peut le faire mieux que la liaison filaire droite fournie avec de nombreux appareils bon marché.

Certains modèles ont un deuxième port. Vous pouvez y fixer un accessoire qui transforme le batteur à main en mixeur. Cependant, cette construction n’est pas aussi mince que celle-ci. Le mélangeur à main, y compris l’accessoire mélangeur, coûte un peu plus cher, mais il est toujours moins cher que d’acheter deux appareils distincts.

Presque un robot culinaire

Mais ce n’est pas tout. Avec un grand bol mélangeur et une étagère, le batteur à main peut également devenir une sorte de robot culinaire. Parfois, vous placez une étagère sur le bol sur lequel repose l’appareil, parfois vous obtenez votre propre support d’agitation. Dans tous les cas, vous n’avez plus besoin de tenir le batteur à main dans votre main.

Ressemble presque à un vrai robot culinaire : le mélangeur à main Grundig HM 6860 avec un grand bol mélangeur et une étagère pour le mélangeur (Image : Grundig)

Les batteurs à main qui peuvent devenir des robots culinaires :

Les robots culinaires pétrissent et remuent, mais pas seulement dans un grand bol. Avec les bons accessoires, ils peuvent également hacher, couper et déchiqueter.

Ceci est également disponible pour le batteur à main : un hachoir comme accessoire. Par exemple le Bosch MFQ4850. Si vous ne voulez pas seulement hacher des herbes et des oignons avec cet accessoire, mais aussi des noix dures, l’appareil doit avoir beaucoup de puissance, c’est-à-dire une puissance élevée. Un bouton turbo serait intéressant ici.

Cette tâche est généralement effectuée par un mélangeur : avec le bon accessoire, le mélangeur à main Bosch MFQ4850 peut également hacher et hacher (Image : Bosch)

Avec le Bosch MFQ36490, il existe également un mélangeur à main qui combine toutes ces propriétés dans un seul appareil avec des accessoires. Il peut vraiment prendre toutes les propriétés d’un robot culinaire.

Accessoire mélangeur à main pour scelleuses sous vide

Le batteur à main peut non seulement remplacer le robot culinaire, mais aussi le scellant sous vide. Par exemple le Bosch MFQ364V0. Avec un accessoire approprié, l’appareil peut alors aspirer l’air des sacs et des canettes afin que les aliments à l’intérieur puissent être conservés plus longtemps.

Avec le bon accessoire (à droite), le batteur à main Bosch MFQ364V0 peut également être utilisé comme scellant sous vide (Image : Bosch)

Cependant, il ne faut pas s’attendre à un miracle : un tel accessoire sous vide pour le batteur à main ne fonctionne pas aussi efficacement qu’un scellant sous vide de table et pas aussi efficacement qu’un scellant sous vide à chambre. Néanmoins, la nourriture est heureuse qu’il y ait moins d’oxygène avec lequel réagir.

Batteur à main avec batterie

Que peuvent mieux faire les batteurs à main actuels que les modèles trentenaires ? Il y a plus d’accessoires, mais il n’y a pas eu d’évolution à laquelle je m’attendais réellement : il n’y a pratiquement pas de batteurs à main avec des batteries rechargeables.

Les piles rechargeables des batteurs à main n’ont pas encore fait leur chemin : le KitchenAid 5KHMB732EER en a toujours une (Image : KitchenAid)

Ce qui m’agace le plus dans le mixeur à main, c’est le câble. Parfois, il n’atteint pas la prise la plus proche, parfois c’est là où la casserole avec la soupe chaude est censée aller.

Le KitchenAid 5KHMB732EER est l’un des rares batteurs à main avec batterie. Ce n’est pas à cause du poids qu’il y a si peu de modèles sans fil. Cet appareil ne pèse que 1,3 kg. Cependant, c’est aussi quelques euros plus cher.

Conclusion : sachez exactement ce dont vous avez besoin

Un batteur à main n’a pas besoin d’être capable de faire beaucoup : il doit avoir beaucoup de watts pour une pâte ferme et une vitesse élevée pour la crème et les blancs d’œufs – c’est suffisant. De plus, la finition est bonne pour que l’appareil ne se casse pas si vite. Le nombre de niveaux de puissance et un bouton turbo ne sont pas si importants.

Un mélangeur à main n’est pas un robot culinaire, ni un mélangeur à main. Chaque appareil a été développé dans un but précis, mais peut aussi reprendre partiellement les tâches des autres.

Dans certains cas, le batteur à main peut remplacer le robot culinaire ou vice versa. Surtout si vous avez peu de place dans une petite cuisine.

Vous trouverez un grand nombre de mélangeurs à main en ligne chez Netcost-security.fr ou chez votre revendeur spécialisé Netcost-security.fr local. Là, vous pouvez également vous procurer de nombreux appareils et obtenir des conseils sur la qualité.