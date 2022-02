Guerrilla Extended Horizon : Forbidden West Load Times – Comment les raccourcir encore plus

La sortie récente d’Horizon : Forbidden West a mis en lumière quelques détails de son développement, et si hier nous avons vu un bel hommage de Guerrilla, aujourd’hui nous parlerons d’aspects plus techniques. Le studio néerlandais a révélé qu’il avait allongé artificiellement les temps de chargement du jeu afin que les joueurs puissent lire les astuces, ce qui n’est pas la première fois que cela se produit, et c’est qu’Insomniac Games a fait quelque chose de similaire avec Ratchet & Clank : One Dimension Outre.

Et c’est que, selon Mathijs de Jonge -directeur- et Michiel van der Leeuw -directeur technique-, grâce au SSD PS5, les temps de chargement d’Horizon : Forbidden West sont pratiquement instantanés.

« Dans Horizon : Zero Dawn, nous appelions cela un voyage rapide, mais cela pourrait vous prendre peut-être une minute », commence par expliquer de Jonge. « Avec la PS5, cela prend 4 ou 5 secondes, le chargement est si rapide que les joueurs ne peuvent même pas lire les indices. Nous avons dû ajouter une fonctionnalité très simple pour les faire apparaître suffisamment longtemps pour que vous puissiez en lire au moins un. «

Comment raccourcir les temps de chargement

Cette fonctionnalité dont parle Jonge consiste simplement à appuyer sur le bouton X une fois le chargement terminé. Cependant, il peut être désactivé pour que ces attentes soient encore plus courtes, et de manière très simple : il suffit d’aller dans le menu des paramètres, d’aller dans « Général » -la première section- et dans la septième option, nous trouverons « Mode d’écran de Charge », défini par défaut sur Informatif. Nous passons à Immédiat et le tour est joué, nous n’aurons pas besoin d’appuyer sur un bouton pour revenir à l’action.

À un autre moment de l’interview, ils ont tous deux parlé du SSD de la console, assurant qu’il s’agissait d’un excellent ajout du point de vue des développeurs. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les jeux sont facilement bloqués, déclare van der Leeuw. « Si vous exécutez un jeu PC sur un SSD très rapide, il ne se charge pas automatiquement en sept secondes. Il y a encore beaucoup de travail à faire. »

Horizon : Forbidden West est maintenant disponible sur PS4 et PS5.

Source : Engadget