Ubisoft se demande pourquoi il n’a pas encore été acheté

Dans le contexte : Au cours des six derniers mois, une demi-douzaine de studios de jeux, dont Activision Blizzard, Bungie et Bethesda, ont été acquis pour des milliards. Tout le monde se demande quel sera le prochain studio, y compris Ubisoft et ses actionnaires. Cette semaine, la société a publié son rapport trimestriel avec une formulation qui la faisait ressembler davantage à une brochure de vente, suscitant des questions sur les intentions de la société.

Ubisoft a publié son rapport trimestriel jeudi et ses dirigeants ont ensuite tenu une conférence téléphonique avec les analystes et les actionnaires. Les sous-titres du rapport de 10 pages comme « Les actifs d’Ubisoft n’ont jamais été aussi solides à une époque où la valeur des actifs n’a jamais été aussi élevée » et « Le pipeline de jeux le plus riche de l’histoire d’Ubisoft » le faisaient lire comme une brochure commerciale, incitant questions sur les intentions de l’entreprise.

« Dans une industrie en consolidation, je suppose que je me demande pourquoi vous n’avez pas eu d’offre compte tenu de la valeur intrinsèque de votre propriété intellectuelle », a demandé l’analyste Matthew Walker. « Est-ce parce que pour être acquis, vous devez signaler que vous voulez être acquis et que vous ne l’avez pas fait? »

« Nous ne spéculerons pas sur les raisons pour lesquelles les gens n’auraient fait aucune offre », a commencé le directeur financier d’Ubisoft, Frederick Duguet. « Ce qui est intéressant — » Et là, il a été interrompu par le PDG Yves Guillemot, qui a déclaré : « Si une offre était faite, en fait. »

« Nous ne spéculerons plus sur un éventuel intérêt à acheter Ubisoft. »

« – Absolument, donc je ne peux pas commenter cela davantage », a poursuivi Duguet. « Ce que nous pouvons dire, c’est que comme nous mentionnons que nous avons des actifs de grande valeur, nous avons l’échelle pour rester indépendants et créer une valeur très significative à l’avenir parce que nous avons une échelle en termes de main-d’œuvre, ainsi que d’ingénierie, de technologie, de propriété intellectuelle, et des communautés fortement engagées. »

À certains égards, Ubisoft est un cadeau empoisonné. Son stock a chuté de manière continue tout au long de 2021 et vaut la moitié de ce qu’il était il y a un an. Il est également en proie à des accusations de faute grave que la direction a rejetées.

Mais parce que son prix est si bas, Ubisoft pourrait aussi être une bonne affaire.

Assassin’s Creed Valhalla vient de devenir le premier jeu AC à générer plus d’un milliard de dollars de revenus et Rainbow Six Extraction et Far Cry 6 ont été bien accueillis.

S’il devait être vendu, Microsoft serait l’acheteur le plus probable. Depuis que les deux ont conclu un accord pour amener Ubisoft + sur Xbox Game Pass, les spéculations sur une vente se sont multipliées. Un autre acheteur potentiel pourrait être Tencent, qui détient actuellement une participation de 5 % dans la société.