Configurer la détection de chute sur la Samsung Galaxy Watch4 : voici comment procéder

Et soudain, vous êtes allongé dans un fossé avec votre vélo. Un accident survient presque toujours de manière inattendue et, dans le pire des cas, vous met dans une situation potentiellement mortelle. Les montres intelligentes modernes disposent d’un système de détection de chute, avec lequel elles peuvent informer indépendamment leurs proches ou même appeler un médecin. Si vous avez un Samsung Galaxy Watch4, vous pouvez rapidement configurer la fonctionnalité. Et c’est une bonne idée, car on ne sait jamais…

Configurer la détection de chute sur la Galaxy Watch4

Les capteurs intégrés de la Galaxy Watch4 peuvent détecter lorsque vous tombez lourdement. Par exemple à partir du vélo, mais aussi en descendant un escalier ou même une pente. Pour que la montre réagisse en cas d’accident, vous devez d’abord allumer et configurer la détection de chute.

Et ça va comme ça:

Allez dans Paramètres -> Fonctions avancées -> SOS sur la smartwatch. Activez « Lorsque des chutes graves sont détectées » en faisant glisser le Switch vers la droite. Passe au smartphone connecté à la Galaxy Watch4, qui aurait dû lancer automatiquement l’application Samsung Wearable. Confirme les approbations de localisation nécessaires dans Samsung Wearable. Sélectionnez un contact dans votre liste de contacts ou créez-en un nouveau que la montre ou votre smartwatch doit envoyer par SMS (message SOS). Répétez ceci lors de la sélection du contact d’urgence. Cela peut être une personne privée, mais aussi un numéro d’urgence.

Activer les messages SOS

La détection de chute de la Samsung Galaxy Watch4 inclut également les messages SOS. Vous allumez cet élément en appuyant 3 fois de suite sur le bouton home (bord supérieur droit du boîtier). Ici aussi, vous devez d’abord activer les messages SOS.

Allez dans Paramètres -> Fonctions avancées -> SOS sur la smartwatch. Allumer 3 Appuyez sur Accueil en faisant glisser le Switch vers la droite. Sur le smartphone connecté à votre montre, vous devez accepter « SOS avec bouton d’accueil » et la libération de la localisation aux contacts d’urgence. Si vous ne l’avez pas déjà fait, sélectionnez un contact d’urgence ou créez-en un nouveau.

Conseil : Jusqu’à quatre contacts peuvent recevoir un message SOS en même temps si quelque chose vous arrive. Une seule personne, en revanche, reçoit un appel SOS.

Sélectionne le contact à contacter via un appel d’urgence. (Capture d’écran)

La Galaxy Watch4 peut vous aider en cas d’urgence. (Capture d’écran)

Remarque : Si la fonction SOS est active parce que la détection de chute a détecté un choc, vous le reconnaîtrez à un symbole d’urgence correspondant sur l’écran de la montre.

Que se passe-t-il lorsque la détection de chute et la fonction SOS sont activées ?

En fin de compte, vous avez le choix : vous appelez manuellement la fonction SOS en appuyant trois fois sur le bouton d’accueil. Alternativement, il s’allume automatiquement via la détection de chute – si vous le souhaitez explicitement.

Une fois l’urgence déclenchée, votre montre (avec module LTE) ou le smartphone connecté via Bluetooth envoie immédiatement un SMS à tous les contacts spécifiés, et le contact d’urgence sélectionné reçoit également un appel. Toutes les 15 minutes, d’autres SMS suivront avec des informations de localisation mises à jour si votre position a changé de 50 mètres.

La fonction SOS ne se termine que lorsque vous la désactivez explicitement. Cela peut être fait sur la smartwatch sous Notifications -> SOS -> Fin du partage de position.

Astuces pour la détection de chute sur la Galaxy Watch4

Surtout lorsque vous pratiquez un sport actif, la détection de chute peut se déclencher accidentellement. Il est donc conseillé de désactiver la détection, par exemple pendant l’entraînement. Et comme ça :

Allez dans Paramètres -> Fonctions avancées -> SOS sur la smartwatch. Désactive « Lorsqu’une chute brutale est détectée ».

Heureusement, vous avez toujours 60 secondes pour annuler un appel et des SMS lorsqu’ils sont déclenchés. Cela devrait généralement suffire.

De plus, vous pouvez ajouter un autre compte à rebours dans l’application Wearble, ce qui vous donne cinq secondes supplémentaires pour annuler la fonction d’appel d’urgence :

Accédez aux paramètres de la montre dans l’application portable. Passez à « Fonctions avancées » -> SOS et appuyez sur « Appuyez 3 fois sur le bouton d’accueil ». Activez le compte à rebours avant l’envoi en faisant glisser le Switch vers la droite.

Meilleure détection des chutes pour les seniors

Si vous bougez moins, êtes un peu plus âgé ou avez un handicap, la détection de chute peut être un atout majeur pour vous. Ensuite, il vaut la peine d’augmenter la sensibilité des capteurs – en particulier pour ceux qui présentent un risque élevé de chute.

Utile pour les seniors et les personnes à risque de chute : Augmente la sensibilité. (Capture d’écran)

Va aux paramètres de la montre dans l’application portable. Passez à « Fonctions avancées » -> SOS et appuyez sur « Lorsque des chutes graves sont détectées. Active la haute sensibilité.

Remarque : Il y a un risque que la détection de chute rapporte plus fréquemment à partir de maintenant. Si c’est trop, la fonction se désactive à nouveau.