Wordle suit les données des utilisateurs depuis qu’il est dans le New York Times

Ces jours-ci, les connaisseurs en code ont rencontré des trackers dans le jeu Wordle. Des trackers qui viennent du New York Times, d’après ce que Gizmodo a découvert.

Ce fut d’abord le rachat de Zynga (FarmVille) par Take-Two. Puis vint Microsoft avec l’acquisition d’Activision Blizzard. Après cela, c’est au tour de Bungie, qui est passé sous Sony. Au milieu de cette mer de grandes opérations, il y a aussi Wordle, le jeu par navigateur populaire basé sur les mots de Josh Wardle, acquis par la société du New York Times il y a tout juste un mois.

Cette opération risque non seulement de faire de Wordle un contenu payant exclusivement réservé aux abonnés du célèbre journal américain, mais a déjà entraîné une conséquence pas vraiment agréable : le suivi des données. Ces jours-ci, les connaisseurs en code ont rencontré des trackers en jeu. Des trackers qui viennent du New York Times, d’après ce que Gizmodo a découvert. Ces trackers permettent à l’entreprise de suivre les utilisateurs qui jouent au jeu par navigateur, en obtenant des informations sur leurs habitudes et leurs intérêts. Des données qui sont ensuite utilisées pour cibler la publicité.

Les trackers ne sont pas visibles : Wordle apparaît tel qu’il a été créé à l’origine, à part quelques légères variations au niveau de l’interface. La note a été contactée par Gizmodo, mais n’a publié aucun commentaire à ce sujet. Le suivi des publicités n’est pas une particularité du New York Times : la plupart des sites commerciaux s’appuient sur des trackers cachés pour le profilage des utilisateurs. Un aspect certes connu, mais souvent oublié.

Les revenus de Wordle iront à des œuvres caritatives

Dans le cas de Wordle, cependant, il s’agit d’un changement important, étant donné qu’il est né comme un jeu indépendant, ouvert à tous. Entre autres choses, la notoriété du jeu par navigateur de Wardle a conduit parallèlement au succès d’une application du même nom pour appareils mobiles créée par Steven Cravotta. Un malentendu a généré qui a incité les deux développeurs à faire don de l’argent obtenu de la vente de l’application sur les différents magasins à la charité.