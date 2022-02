Universal Music Group s’associe à Curio pour créer et vendre des NFT basés sur ses maisons de disques et ses artistes

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Big Music cherche à gagner beaucoup d’argent avec une tendance en plein essor. Universal Music Group (UMG) a annoncé un partenariat avec la principale plateforme de jetons non fongibles (NFT) Curio pour développer des NFT sous licence officielle basés sur le contenu des maisons de disques et des artistes d’UMG.

Curio a été lancé en 2020 et a abandonné ses premiers NFT en février 2021. Le service permet aux utilisateurs de créer, de créer, de commercialiser et de vendre des NFT. À ce jour, Curio a publié plus de 75 000 NFT en collaboration avec les principales marques de musique, de cinéma et de télévision. Le co-fondateur et co-FEO de la société, Ben Arnon, a précédemment travaillé chez UMG.

Les NFT existent depuis la mi-2014 mais ne sont vraiment entrés dans le lexique traditionnel que vers 2020. En bref, ils utilisent la blockchain pour prouver la propriété, la validité et la rareté des actifs numériques. Les NFT n’ont pas résonné auprès de nombreux joueurs et passionnés de technologie, mais il y a eu quelques exceptions.

Les fans de musique, les passionnés d’art numérique et les personnes impliquées dans la cryptomonnaie ont apparemment été beaucoup plus réceptifs.

Dans son rapport sur le marché des NFT de la fin de l’année dernière, Chainalysis a constaté que les consommateurs avaient dépensé près de 27 milliards de dollars en NFT rien qu’en 2021. Certains dépensent même des sommes considérables pour des achats uniques, comme un bateau pour le métaverse ou des dessins animés de singes.

UMG et Curio travaillent déjà sur la première vague de projets, qui comprendrait une baisse de l’artiste du Capitol Music Group, Calum Scott, qui devrait sortir en mars. Des détails supplémentaires seront fournis dans les semaines à venir, nous dit-on.

Crédit image Elviss Railijs Bitans