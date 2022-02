130 Elektra est le premier astéroïde à trois lunes : la découverte

En analysant d’anciennes données grâce à une nouvelle technique, il a été découvert que 130 Elektra, un astéroïde colossal de 260 km, est le premier à avoir trois lunes.

L’astéroïde avec ses lunes. Crédit : ESO / Berdeu et al., Yang et al.

Pour la première fois, un astéroïde a été découvert accompagné de trois satellites naturels ou lunes. Il s’agit de 130 Elektra, une « pierre de l’espace » bien connue de la ceinture principale, située entre Mars et Jupiter. Il a été découvert le 17 février 1873 par l’astronome allemand Christian Heinrich Friedrich Peters, alors qu’il scannait le ciel depuis le télescope de l’observatoire du Hamilton College, aux États-Unis. Il s’est depuis retrouvé dans le collimateur des érudits d’innombrables fois, mais ce n’est que récemment qu’il a été déterminé que l’astéroïde colossal – d’un diamètre de 260 kilomètres, plus que la distance entre Rome et Naples – était en compagnie d’autres lunes. Le premier a été identifié en 2003, le second en 2016 et désormais le numéro trois a également été découvert.

Crédit : ESO / Berdeu et al., Yang et al.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Institut national de recherche astronomique de Thaïlande a découvert et décrit la troisième lune de 130 Elektra, du nom de la fille d’Agamemnon et de Clytemnestre, en étroite collaboration avec des collègues du Département de physique de l’Université Chulalongkorn. , de l’Université de Lyon et de l’Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides de l’Observatoire de Paris – Sorbonne Université. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Antonio Berdeu de l’institut thaïlandais, ont intercepté le troisième satellite naturel de 130 Elektra non par une nouvelle observation, mais en analysant minutieusement les données recueillies en 2014 par l’instrument SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch facility ) installé sur le Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral (ESO). C’est grâce à l’analyse de cet ensemble de données que la deuxième lune de l’astéroïde a été découverte en 2016 ; maintenant, en les « nettoyant » davantage avec une technique encore plus raffinée, le troisième a également émergé.

Crédit : ESO / Berdeu et al., Yang et al.

Identifier de si petits objets en orbite avec des astéroïdes faiblement éclairés et très éloignés n’est pas du tout facile. Ce n’est pas un hasard s’il a fallu 130 ans pour intercepter la première lune appelée S/2003 (130) 1, qui orbite autour de 130 Elektra en moyenne à 1 300 kilomètres de distance et a un diamètre de seulement 6 kilomètres. S/2014 (130) 1, la deuxième lune découverte en 2016, ne mesure que 2 kilomètres de diamètre et orbite à une distance moyenne de 500 kilomètres. Plus la lune est proche et petite par rapport au corps de référence, plus il est difficile de l’intercepter. Pour le troisième, comme évoqué, il a fallu retravailler les anciennes données de 2014 avec une nouvelle technique, qui a permis de supprimer le bruit de fond et de le faire émerger. S/2014 (130) 2, c’est le nom de la troisième lune, a un diamètre de seulement 1,6 kilomètre et orbite à une distance moyenne de 340 kilomètres de l’astéroïde. L’identifier était un véritable exploit. Cela fait de 130 Elektra le premier système quadruple jamais détecté dans l’espace. Les détails de la recherche « Première observation d’un astéroïde quadruple » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Astronomy & Astrophysics.