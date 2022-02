Valve met à jour Proton vers 7.0, améliorant la compatibilité du jeu Steam Deck

Pourquoi c’est important : Valve a publié une mise à jour importante pour la couche de compatibilité de Steam Deck pour les jeux Windows. Proton 7.0 ajoute la compatibilité pour plus de titres, la prise en charge d’Easy Anti-Cheat (utilisé par Fortnite, Apex Legends, Rocket Arena et bien d’autres) et corrige les problèmes rencontrés dans certains jeux.

La dernière mise à jour de la couche de compatibilité Windows-Linux Proton l’amène à la version 7.0. Les nouvelles fonctionnalités et améliorations de compatibilité qu’il apporte à SteamOS de Valve arrivent moins de deux semaines avant le lancement officiel de Steam Deck. Wine 7.0 et DXVK 1.9.4 font également partie du patch.

Les jeux nouvellement jouables via Proton incluent Anno 1404, Forza Horizon 5, Monster Hunter Rise, Disgaea 4 Complete+, Persona 4 Golden, Oceanhorn, Resident Evil 0, Wargroove, Yakuza 4 Remastered, et plus encore. La mise à jour corrige également le chat vocal dans Sea of ​​Thieves ; améliore l’audio dans Skyrim, Fallout 4 et Mass Effect ; et ajoute la prise en charge du contrôleur pour les jeux exécutés via le client Origin d’EA.

Proton 7.0 est maintenant disponible ! Les points forts incluent Persona 4 Golden jouable, des correctifs audio pour les jeux Skyrim et Fallout, la prise en charge du décodage H264 local et la base de la prise en charge EAC héritée. SW : Squadrons et Knockout City sont actuellement jouables avec EAC, et d’autres seront bientôt disponibles ! — Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) 16 février 2022

D’autres améliorations incluent la prise en charge du décodage local des vidéos H.264 et Easy Anti-Cheat (EAC) pour les jeux avec des modules Linux. Les inquiétudes concernant la prise en charge d’EAC sur la vaste gamme de noyaux Linux sont la principale raison pour laquelle le patron d’Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré que Fortnite ne prendrait pas en charge le Steam Deck.

Wine 7.0, qui a été déployé le mois dernier, inclut des améliorations dans la façon dont il gère DirectX, Vulkan, Windows-on-Windows 64 bits et bien plus encore.