Assassin’s Creed Valhalla devient le premier jeu AC à générer plus d’un milliard de dollars de revenus

En bref : Assassin’s Creed Valhalla est l’une des meilleures entrées de la franchise AC. Il a également reçu une tonne absolue de contenu et d’extras post-lancement, ce qui a aidé le jeu à établir un record pour la série : le premier à générer plus d’un milliard de dollars de revenus.

Axios rapporte que le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a révélé les revenus record d’Assassin’s Creed Valhalla lors d’un appel avec des investisseurs hier.

Valhalla allait toujours rapporter beaucoup d’argent à Ubisoft. Comme pour les autres jeux Assassin’s Creed, il existe tout un marché DLC d’objets tels que des armes, des armures, des montures, etc. qui peuvent être achetés par les joueurs.

Cela aide que le jeu soit gigantesque, nécessitant bien plus de 100 heures si vous voulez voir et faire à peu près tout. Il y a aussi les ajouts gratuits, tels que les festivals de saison et les récentes missions croisées avec Odyssey, garantissant que les joueurs restent.

Une grande partie de ces milliards de dollars proviendra des deux énormes extensions du jeu : Wrath of the Druids et The Siege of Paris. Ils font partie du Saison Pass et peuvent également être achetés séparément, ajoutant beaucoup plus d’heures et de façons de dépenser de l’argent au jeu.

Le mois prochain, Ubisoft verra une nouvelle augmentation de ses bénéfices AC Valhalla lors de la sortie du module complémentaire Dawn of Ragnarök. L’extension de 40 heures apportera beaucoup plus au jeu que ses deux prédécesseurs, notamment la possibilité de voler des capacités aux ennemis, permettant par exemple à un joueur de se transformer en corbeau ou de devenir immunisé contre un effet élémentaire.

Ubisoft a également annoncé quelques statistiques pour ses autres grands jeux. Dans le cas de Far Cry 6, les joueurs ont passé en moyenne 45 % de temps en plus dans le jeu qu’avec Far Cry 5, tandis que le temps de jeu moyen pour Riders Republic d’Ubisoft Annecy a augmenté de 60 % par rapport au jeu précédent du studio. L’investissement récurrent des joueurs (PRI) des deux titres, qui correspond au montant dépensé par une personne au-delà du prix d’achat initial, a augmenté. Dans le cas du FC6 par rapport au FC5, le PRI a augmenté de 30 %.