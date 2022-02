L’université de Cambridge a développé une version de Minecraft qui enseigne l’anglais

Adventures in English with Cambridge est présenté comme un jeu plein de défis et d’énigmes qui encourage les enfants de tous âges à développer leur créativité et à apprendre la langue anglaise.

Ces dernières années, Minecraft s’est avéré être un excellent outil pour apprendre à travers les jeux vidéo. Qu’il s’agisse d’histoire, de mathématiques ou de littérature, le monde fantastique en cubes né en 2009 s’avère être un moyen très valable d’allier divertissement et enseignement. Parmi les dernières initiatives notables figure Adventures in English with Cambridge, la nouvelle édition créée en collaboration avec l’Université de Cambridge.

Adventures in English with Cambridge est présenté comme un jeu plein de défis et d’énigmes qui encourage les enfants de tous âges à développer leur créativité et à apprendre la langue anglaise. En particulier, le jeu accorde une attention particulière au développement du vocabulaire et des compétences de communication des élèves à partir d’un niveau de base, équivalent ou supérieur au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), la norme internationale pour décrire et comparer les compétences linguistiques.

« Avec de plus en plus de joueurs et de familles téléchargeant des cartes éducatives dans Minecraft pour jouer, nous sommes ravis d’apporter ce nouveau contenu de haut niveau dédié à l’apprentissage de la langue anglaise à la grande communauté Minecraft », a déclaré Allison Matthews, responsable de Minecraft Education. « Ce monde vous permet de vous immerger complètement dans la langue anglaise, au-delà de la salle de classe, le tout dans une bibliothèque magique Minecraft pleine de mini-jeux et en compagnie d’un assistant magique. Les joueurs du monde entier vont adorer. « .

L’équipe derrière Adventures in English with Cambridge est composée des mêmes membres qui passent les tests pour Cambridge English Qualifications. « Adventures in English with Cambridge a été conçu dans le monde Minecraft pour aider les enfants et les adolescents à apprendre l’anglais tout en s’amusant avec un jeu qu’ils aiment », a commenté Belinda Cerdá, responsable des partenariats numériques chez Cambridge Assessment English. « Les enfants qui explorent ce nouveau monde pourront pratiquer leur anglais tout en s’amusant et en se lançant dans une aventure d’apprentissage qu’ils n’oublieront jamais. »

Aventures en anglais avec Cambridge vient après les excellents résultats de la première version du jeu, disponible uniquement pour les écoles, les centres de langues et pour les utilisateurs de Microsoft. Ce n’est pas un hasard si fin 2021, le titre a remporté l’or dans la catégorie K12 aux Reimagine Education Awards, le plus grand programme de récompenses pour les innovateurs en éducation du monde entier. L’édition grand public d’Adventures in English with Cambridge est disponible sur PC, consoles et appareils mobiles iOS et Android via le Minecraft Marketplace au prix de 830 Mincecoins, soit environ 4,50 €.