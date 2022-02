Meta a investi des milliards de dollars dans le Metaverse, mais ne compte « que » 300 000 utilisateurs

Le métaverse de Mark Zuckerberg sera-t-il peuplé d’utilisateurs ? Pour le moment, malgré la croissance rapide du nombre d’utilisateurs actuels annoncée par l’entreprise, les chiffres ne sont pas si excitants. Surtout par rapport aux investissements milliardaires que Meta a réalisés dans ce nouveau projet. Lors d’une réunion avec des employés, le Chief Product Officer de l’entreprise, Chris Cox, a révélé un chiffre jusque-là non divulgué : le nombre d’utilisateurs mensuels des expériences Horizon, les premières liées au Metaverse. Il y aurait 300 000 utilisateurs mensuels de Worlds et Venues, les deux expériences Meta à vivre via le visualiseur de réalité virtuelle Oculus Quest. Les investissements dans le secteur, en revanche, se sont élevés à 10 milliards de dollars rien qu’en 2021.

Il convient de souligner un élément : pour le moment Horizon Worlds (en fait le « vrai » Metaverse de Zuckerberg) n’est disponible qu’aux États-Unis et au Canada, tandis que Venues (où il est possible de regarder des vidéos en compagnie d’autres avatars) est disponible dans le monde entier, y compris en Italie. Cependant, les utilisateurs d’Horizon Workrooms, le logiciel de collaboration qui permet les réunions en réalité virtuelle, ne sont pas comptés. Maintenant, si d’une part il est vrai que les utilisateurs ont été multipliés par 10 par rapport à décembre, d’autre part, 300 000 utilisateurs ne sont pas nombreux, surtout si l’on considère ceux qui ont essayé Venues au moins une fois et donc potentiellement viennent de partout le monde.

S’agissant d’un chiffre mensuel, il n’est pas possible de savoir combien de ces utilisateurs reviennent régulièrement à ces expériences. En effet, il est plus facile de penser que dans ce numéro il y a aussi ceux qui ont essayé Venues une ou deux fois (où il n’y a pas grand chose à faire à part regarder des vidéos) et qui ne reviennent jamais. Worlds est beaucoup plus intéressant, car similaire à ce qui se passe dans Minecraft ou Roblox, les utilisateurs ont la possibilité de créer leur propre monde que d’autres personnes peuvent ensuite visiter. Le problème est qu’il n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis et au Canada. Une autre inconnue est le nombre de téléspectateurs de Quest vendus par Meta, un chiffre jamais dévoilé mais qui selon les analystes avoisinerait les 10 millions. Encore trop peu pour soutenir l’idée de Metaverse de la société Menlo Park, qui pour le moment reste encore un rêve de Zuckerberg et de certains passionnés de réalité virtuelle.