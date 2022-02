Comment TikTok est devenu l’une des principales sources de la crise entre l’Ukraine et la Russie

Vous avez probablement vu plusieurs vidéos similaires ces jours-ci : elles montrent des forces et des véhicules blindés russes se massant à la frontière avec l’Ukraine dans le cadre d’une mobilisation qui tient le monde en haleine. Cependant, ces contenus ont une particularité, car ils n’ont pas été filmés par des journalistes ou des correspondants, mais par des citoyens, des badauds et d’anciens militaires. Bref, ils ne viennent pas des télévisions, mais d’une plateforme qui prend une place de plus en plus centrale dans le récit de ces crises : TikTok.

Les images de véhicules militaires empilés sur les routes ou près de la frontière ont fait le tour du monde, mais elles l’ont fait en exploitant ce court-circuit : TikTok est devenu la plateforme clé où ce contenu s’est propagé comme une traînée de poudre. Non seulement alimentant la tension d’une éventuelle guerre, mais permettant aux analystes et aux experts d’évaluer au moins partiellement les forces en jeu. Et c’est à nous de voir ce qui se passe. Elles proviennent de citoyens promenant leurs chiens qui se retrouvent devant un train militaire, de camionneurs vus filer par des colonnes de véhicules blindés ou encore de satellites commerciaux photographiant des bases militaires en plein essor. C’est un concept qui s’est renforcé ces dernières années, faisant également partie de ce qu’on appelle l’Open Source Intelligence, c’est-à-dire la pratique d’évaluer et d’analyser le contenu, entre autres, des messages, des vidéos sur les réseaux sociaux et des images satellites provenant de satellites commerciaux. . C’est une méthode également utilisée par les agences gouvernementales pour surveiller une situation comme la situation actuelle et qui peut fournir plus de détails précisément parce que le contenu vient des yeux des citoyens.

D’autre part, les réseaux sociaux et l’actualité sont liés depuis des années, à commencer par les manifestations du printemps arabe qui ont mis en évidence la force du récit social lorsque les contenus arrivent des mêmes personnes qui participent à ce mouvement. Avance rapide : aujourd’hui la diffusion des smartphones et la naissance de TikTok ont ​​grandement amplifié ce concept, permettant à chacun de devenir narrateur d’une histoire qui est ensuite amplifiée par l’algorithme social. Sans compter qui utilise ce canal pour parler de cette crise à distance, que ce soit avec des explications sérieuses, avec des rideaux ironiques ou avec des canulars.

Oui, car cette approche, faut-il le rappeler, peut aussi devenir une arme à double tranchant : c’est la Russie elle-même qui pourrait alimenter un certain type de récit sur TikTok pour renforcer la propagande interne et brouiller les eaux à l’étranger. Une pratique que le pays a déjà utilisée à plusieurs reprises dans le passé. Certes, cependant, on sait qu’une fois de plus la plateforme chinoise n’a pas fait la paix avec sa centralité dans l’actualité, à tel point que TikTok semble être allergique à l’attention médiatique en raison d’une crise qui implique le monde entier. Contrairement à Twitter et Facebook, qui prétendent souvent être les plateformes sur lesquelles les informations sont publiées en temps réel, le réseau social chinois n’a jamais souligné ni soutenu ce rôle dans le récit d’une crise. Et en Italie, il a même « censuré » le hashtag #terzaguerramorld, qui n’est pas sélectionnable. Peut-être que TikTok n’aimerait que les comédies et les ballets, mais tôt ou tard il devra mettre son âme en paix : il est et sera de plus en plus la plateforme centrale en crise de ce type.