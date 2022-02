Quels sont les personnages d’Uncharted qui apparaissent également dans le film

Ce qui ressort du film Uncharted, ce sont les relations particulières entre les personnages, dont les principales sont directement tirées du jeu vidéo. Voici ce qu’ils sont.

Aujourd’hui, le film Uncharted fait ses débuts en salles. Nous parlons de l’une des célèbres séries de jeux vidéo PlayStation, mettant en vedette l’emblématique Nathan Drake. Dans les films réalisés par Ruben Fleischer (Zombieland, Venom), Nathan n’a que 25 ans et n’est pas encore devenu le chasseur de trésors adoré des gamers. Une sorte de préquelle centrée sur la découverte du trésor de Magellan. Ce qui ressort au cours du film, ce sont les relations particulières entre les personnages, dont les principales sont directement tirées du jeu vidéo. Voici ce qu’ils sont.

nathan drake

Évidemment, le protagoniste ne pouvait pas manquer, Nathan Drake, ici incarné par Tom Holland, un acteur incroyablement populaire après la dernière trilogie Spider-Man, mais pas que. Comme mentionné précédemment, dans le film, Nathan n’a que 25 ans et travaille comme barman dans un club de New York, sans renoncer à une arnaque pour gagner sa vie personnelle. Un Drake inédit, jeune, insouciant mais non moins ambitieux ou peureux d’aventures. Loin de là, Tom Holland parvient à incarner l’esprit du protagoniste d’Uncharted, à travers sa touche originale.

Victor « Sully » Sullivan

Au cœur de l’histoire d’Uncharted, à la fois dans la série de jeux vidéo et dans le film, se trouve le personnage de Victor « Sully » Sullivan. Pour y jouer l’un des acteurs les plus populaires de la scène d’action, Mark Wahlberg (Transfomers, Red Zone, Infinite, pour n’en citer que quelques-uns). Dans ce cas également, nous parlons d’un jeune Sully, déjà habitué aux chasses au trésor et aux arnaques. Dans le film, il va pour la première fois se retrouver à collaborer avec Nathan Drake pour obtenir le trésor tant convoité de Magellan, disparu depuis des siècles.

Pourquoi le volcan Hunga Tonga a explosé et quels sont les risques

Chloé Frazer

Clôturant la triade des personnages d’Uncharted qui apparaissent dans le film se trouve Chloe Fraser, dont le rôle a été confié à Sophia Taylor Ali, plus connue pour le personnage de Sabrina dans Faking It, un drame pour adolescents qui a ensuite été interrompu pendant trois saisons. Chloé apparaît pour la première fois dans Uncharted 2 en tant qu’ancienne connaissance de Nathan. Grâce au film, on peut désormais savoir comment la relation entre les deux est née.

Samuel Drake

Le frère de Nathan, Samuel, également connu simplement sous le nom de Sam, apparaît également dans le film. Les joueurs et les joueuses ont appris à le connaître dans Uncharted 4, le dernier chapitre de la série, mais dans le film, il est possible de le voir à travers les flashbacks du protagoniste. Young Sam est joué par Rudy Pankow, mieux connu pour son rôle de JJ Maybank dans la série Netflix Outer Banks.

Le « vrai » Nathan Drake

Le film Uncharted vise à impliquer le public non-jeu vidéo, mais il y a sans aucun doute un œil particulier vers ceux qui ont joué aux jeux vidéo. Voici les nombreux easter egg, citations aux chapitres de la série dont l’identification engagera le plus. Parmi ceux-ci, il y a un petit bijou : il y a un camée avec le doubleur original de Nathan Drake. Aux États-Unis, sa voix est confiée à Nolan North, tandis qu’en Italie à Matteo Zanotti.