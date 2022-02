L’eau sur Terre ne vient pas d’où vous le croyez : le secret révélé par les roches lunaires

Selon une nouvelle étude, l’eau n’aurait pas atteint la Terre à la suite de bombardements d’astéroïdes et de comètes.

Selon l’hypothèse la plus accréditée par les scientifiques, l’eau serait arrivée sur Terre il y a des milliards d’années, suite au bombardement d’astéroïdes et de comètes chargés du précieux élément auquel la vie est due. Cependant, les choses se seraient passées très différemment. Selon une nouvelle étude, en effet, l’eau aurait toujours été présente, depuis l’origine de notre planète. C’est ce que suggèrent les résultats d’analyses menées sur des roches lunaires vieilles de 4 milliards d’années collectées lors des missions Apollo.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Lawrence Livermore National Laboratory, qui a collaboré avec des collègues allemands du Département du système solaire, des impacts et des météorites du « Museum fur Naturkunde » à Berlin. Les chercheurs, dirigés par le Dr Lars E. Borg, membre de la Division des sciences nucléaires et chimiques du laboratoire californien, sont parvenus à leurs conclusions après avoir déterminé que les corps célestes impliqués dans l’impact qui a donné naissance au système Terre-Lune avaient des niveaux très faible en composés volatils, comme l’eau.

La Lune, selon la théorie de l’impact géant, est née lorsqu’un corps céleste de la taille de Mars (appelé Theia) s’est écrasé sur la proto-Terre. Les deux objets issus de la catastrophe sont donc très liés. Puisqu’il n’y a pas de tectonique des plaques ou d’agents atmosphériques sur la Lune qui « effacent » les preuves géologiques, il est possible de rechercher des indices sur l’histoire de l’eau de la Terre sur le satellite naturel, comme l’indique un communiqué de presse de Lawrence. Laboratoire (LLNL).

Crédit : Adam Connell / LLNL

Les chercheurs se sont concentrés sur la composition chimique des roches du plateau lunaire dont l’âge se situe entre 4,3 et 4 milliards d’années. D’après les analyses sur les concentrations de l’isotope volatil et radioactif rubidium-87 (87 Rb) et strontium-87 (87 Sr), plus réfractaires ainsi que « un indicateur du budget volatil à long terme de la Lune », il a été déterminé que les corps qui ont donné vie à la Lune et à la Terre étaient pauvres en composants volatils depuis le début. La croissance interne du strontium-87 dans les roches lunaires était en fait très faible ; cela suggère que Theia et la proto-Terre devaient déjà être pauvres en éléments volatils par rapport aux météorites primitives. Cela suggère que la Terre doit déjà avoir sa propre eau, selon les experts.

« Soit la Terre est née avec l’eau que nous avons, soit nous avons été frappés par quelque chose qui était essentiellement de l’H2O pur, sans beaucoup plus. Ce travail élimine les météorites ou les astéroïdes comme sources possibles d’eau sur Terre et pointe fortement vers l’option ‘né avec’ », a déclaré le cosmochimiste Greg Brennecka, co-auteur de l’article. Sur la base de cette idée, les scientifiques pensent que Theia et la proto-Terre se sont formées dans le système solaire interne, tandis que l’impact géant s’est produit « relativement tard dans l’histoire du système solaire ». Les détails de la recherche « L’origine des éléments volatils dans le système Terre-Lune » ont été publiés dans la revue scientifique PNAS.