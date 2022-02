Stranger Things 4 sera divisé en deux volumes et la saison cinq mettra fin à la série

La vue d’ensemble: les Duffer Brothers s’en tiennent à leur plan initial de faire tourner Stranger Things pendant seulement cinq saisons… enfin, en quelque sorte. Les créateurs Matt et Ross Duffer ont déclaré que Stranger Things 4 a une durée d’exécution de près de deux fois la durée de toute saison précédente. Il comportait neuf scripts couvrant plus de 800 pages et a pris près de deux ans à filmer. Compte tenu de sa longueur et dans le but de la diffuser le plus rapidement possible aux téléspectateurs, la saison quatre sera publiée en deux volumes. Le premier sortira le 27 mai et le volume deux suivra cinq semaines plus tard le 1er juillet.

Malheureusement (mais pas de façon inattendue), « c’est aussi le début de la fin ».

Lors de l’écriture de l’arc complet de l’histoire de la série depuis le début, les Duffer Brothers s’attendaient à ce qu’elle dure quatre à cinq saisons. L’histoire a fini par être trop longue pour être compressée en seulement quatre saisons, et comme nous le verrons bientôt, « nous nous précipitons maintenant vers notre finale ».

La quatrième saison sera l’avant-dernière saison; la saison cinq sera la dernière.

« Cela fait six mois depuis la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins. Aux prises avec les conséquences, notre groupe d’amis est séparé pour la première fois – et naviguer dans les complexités du lycée n’a pas rendu les choses plus faciles. En cette période des plus vulnérables, une nouvelle et horrible menace surnaturelle fait surface, présentant un horrible mystère qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down. »

Bien que cela se termine dans cinq ans, les frères ont déclaré qu’il y avait encore beaucoup d’autres histoires passionnantes à raconter dans l’univers de Stranger Things, notamment de nouveaux mystères, de nouvelles aventures et des héros inattendus. En espérant qu’ils ne gâchent pas une bonne chose en la traînant inutilement trop longtemps.

«Mais d’abord, nous espérons que vous resterez avec nous alors que nous terminons cette histoire d’une fille puissante nommée Onze et de ses braves amis, d’un chef de police brisé et d’une mère féroce, d’une petite ville appelée Hawkins et d’une dimension alternative connue uniquement sous le nom de À l’envers. »