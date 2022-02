Facebook retire les « nouvelles » du fil d’actualité, au sens figuré

Point de vue de l’éditeur : Facebook supprime officiellement son fil d’actualités et fait simplement référence au flux de contenu sous le nom de fil d’actualité. En supprimant « News » du nom, Meta se distancie essentiellement de la toxicité associée à la désinformation et aux fausses nouvelles. Bien sûr, c’est juste un simple changement de nom, mais maintenant l’entreprise peut dire que c’est juste un flux qui n’a aucun rapport direct avec les nouvelles réelles, implicites ou autres.

Lorsque Facebook a été lancé en 2004, il s’agissait essentiellement d’un répertoire de pages de profil. Les utilisateurs naviguaient de page en page pour découvrir les nouveautés sur les murs de leurs amis. Tout a changé en septembre 2006 avec l’introduction du fil d’actualité, qui a créé un flux centralisé de contenu sur la page d’accueil de chaque utilisateur, rempli de mises à jour d’amis.

À partir d’aujourd’hui, notre fil d’actualité sera désormais connu sous le nom de « Flux ». Bon défilement ! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc — Application Facebook (@facebookapp) 15 février 2022

Le changement a profondément secoué la communauté, car tout ce que vous faisiez sur la plate-forme était à l’avant-plan pour tous vos amis. Facebook a déployé des options de confidentialité supplémentaires pour aider à contrôler ce que les utilisateurs partageaient, et finalement, la plupart se sont réchauffés au fil d’actualité.

Au cours des années suivantes, alors que la base d’utilisateurs de Facebook augmentait au-delà de toute croyance, le fil d’actualités est apparemment devenu moins axé sur le partage des mises à jour d’amis et plus sur la mise en avant des agendas. La propagation de la désinformation est devenue un énorme problème pour Facebook, plongeant l’entreprise dans l’eau chaude à plus d’une occasion.

