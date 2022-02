Microsoft détruit la communauté AltspaceVR pour se concentrer sur les événements en direct

Conclusion : la société mère d’AltspaceVR, Microsoft, a commencé à apporter des modifications à la plate-forme qui détruiront efficacement la communauté que les utilisateurs ont créée. Les changements sont en partie sous couvert de créer un environnement plus sûr, mais le véritable objectif de Microsoft est de recentrer la plate-forme autour des événements en direct.

Microsoft a déclaré qu’à mesure que des plates-formes comme AltspaceVR évoluent, il est important d’examiner les expériences existantes et d’évaluer si elles répondent correctement aux besoins des clients aujourd’hui et à l’avenir. Protéger les utilisateurs contre les comportements inappropriés et le harcèlement fait partie du processus, et dans le but de le faire tout en allant de l’avant avec ses véritables plans pour la plate-forme, les changements suivants sont déployés à partir d’aujourd’hui :

Les hubs sociaux hébergés par AltspaceVR, y compris Campfire, News et Entertainment Commons, seront supprimés

La bulle de sécurité existante sera désormais activée par défaut

Les nouveaux participants rejoignant les événements seront automatiquement mis en sourdine

Les deuxième et troisième changements ne sont pas si flagrants, mais le premier revient à neutraliser complètement le service.

AltspaceVR a été lancé à la mi-2015 en tant que plateforme sociale basée sur la réalité virtuelle où les utilisateurs pouvaient se rassembler, discuter et collaborer. Un peu plus de deux ans plus tard, ses fondateurs ont manqué d’argent et ont annoncé qu’AltspaceVR allait fermer. À la 11e heure, quelqu’un est intervenu pour garder les lumières allumées. Quelques mois plus tard, Microsoft a révélé qu’il avait acheté AltspaceVR.

En plus des changements susmentionnés, Microsoft améliorera dans les semaines à venir les classements de contenu pour les événements dans AltspaceVR et augmentera la modération. Ils exigeront également que tous les utilisateurs se connectent à AltspaceVR avec un compte Microsoft.

La véritable histoire ici n’est pas le fait que Microsoft essaie de faire d’AltspaceVR un environnement plus sûr pour les utilisateurs. Au lieu de cela, ils éloignent simplement les utilisateurs existants afin de renommer la plate-forme en un espace événementiel pour les artistes, les marques et les entreprises.