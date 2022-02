Paramount confirme qu’un troisième film Sonic et une série télévisée en direct sont en préparation

En bref : après le succès du premier film Sonic en direct, Paramount a décidé de produire une suite mettant en vedette Knuckles l’échidné et le sympathique renard Tails. Cependant, il semble que Paramount ne s’arrête pas là, car il a récemment annoncé qu’une série télévisée et un troisième film étaient déjà en préparation.

Primordial mentionné la série tournera autour de Knuckles (exprimé par Idris Elba), qui sera également présenté dans le deuxième film Sonic. De plus, Paramount a également annoncé qu’elle travaillait déjà sur un troisième film Sonic, mais aucune date de sortie n’a été divulguée.

« Nous sommes ravis d’annoncer que le troisième film théâtral de Sonic et la première série Sonic d’action en direct pour Paramount Plus sont activement développés », mentionné Le PDG de Sega, Haruki Satomi. « Nous avons un partenariat remarquable avec Paramount, et nous sommes ravis de continuer à développer la franchise Sonic the Hedgehog avec eux. »

Après une introduction moins que stellaire à notre hérisson bleu préféré, entraînant un retard de trois mois pour lui donner une meilleure apparence, le premier film Sonic a dépassé les attentes du box-office en devenant l’adaptation de jeu vidéo la plus rentable de tous les temps aux États-Unis.

L’incroyable succès du premier film a suffi à justifier une suite, dont la sortie en salles est prévue le 8 avril 2022. Outre Knuckles et Sonic, ce dernier doublé par Ben Schwartz, on verra le retour de Dr. Robotnik et Tails de Jim Carrey. , joué par Colleen O’Shaughnessey, qui exprime le personnage depuis 2014.

S’appuyant sur le battage médiatique, Netflix a annoncé une nouvelle série animée Sonic 3D. De plus, Sega a présenté plusieurs nouveaux jeux Sonic pour diverses plates-formes, y compris le monde ouvert Sonic Frontiers lancé pendant la saison des fêtes de 2022.