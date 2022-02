Jeune et rare spécimen de requin fantôme récupéré au large de la Nouvelle-Zélande

Lors d’une expédition de recherche au large des côtes de la Nouvelle-Zélande, un jeune spécimen de requin fantôme a été récupéré, une trouvaille qualifiée de « très rare »

Crédit : NIWA / Brit Finucci

Lors d’une mission scientifique au large de la Nouvelle-Zélande, un requin fantôme ou chimère a été trouvé, un poisson qui vit à de grandes profondeurs et qui est plutôt difficile à étudier. Pour les chercheurs qui l’ont récupéré, il s’agissait d’une trouvaille « très rare », notamment parce qu’il s’agit d’un jeune spécimen. Il est si jeune qu’on pense qu’il vient de naître, car il a encore beaucoup de jaune dans son ventre. Pour le moment l’espèce n’a pas encore été déterminée, mais seul le genre (Hydrolagus), qui appartient à la famille des Chimaeridae. Les études de son ADN aideront les biologistes marins à déterminer si le spécimen appartient à une espèce connue ou peut-être à une toute nouvelle.

Les œufs de chimère. Crédit : Brit Finucci

Le petit poisson fantôme a été collecté à une profondeur d’environ 1,2 kilomètre sur Chatham Rise, une vaste zone du fond de l’océan qui fait partie de Zealandia, une sorte de continent submergé à l’ouest de l’île du Sud. Institut national de recherche sur l’eau et l’atmosphère (NIWA) en Nouvelle-Zélande. « On peut dire que ce requin fantôme est né récemment car il a le ventre plein de jaune d’œuf. C’est assez surprenant. La plupart des requins fantômes des grands fonds connus sont des spécimens adultes; les bébés sont rarement signalés, nous en savons donc très peu », a souligné le biologiste dans un communiqué de presse de NIWA.

Bien qu’appelées familièrement « requins », les chimères, bien qu’elles soient des poissons cartilagineux, ne sont ni de vrais requins ni des raies, mais leurs parents éloignés qui vivent dans nos mers et nos océans depuis que les dinosaures ont navigué sur le continent. Ce sont donc des animaux très anciens, mais aussi très difficiles à étudier, précisément parce qu’ils vivent dans des habitats de grande profondeur. « D’après les espèces de chimères les mieux étudiées, nous savons que les juvéniles et les adultes peuvent avoir des besoins alimentaires et d’habitat différents. Les juvéniles semblent également différents des adultes, ayant des motifs de couleur distinctifs. Trouver ce requin fantôme nous aidera à mieux comprendre la biologie et l’écologie de ce mystérieux groupe de poissons des grands fonds », a déclaré le Dr Finucci. Dans la mer Méditerranée vit là-bas Chimère monstrueuse ou poisson lapin, ainsi appelé à cause de la forme de la tête, avec de grands yeux noirs et une petite bouche. Ce sont des caractéristiques anatomiques que l’on peut également observer sur le spécimen récupéré en Nouvelle-Zélande, caractérisé par une délicate couleur rose.

Bien que certaines espèces de requins donnent naissance à des bébés vivants, de nombreux poissons cartilagineux pondent des œufs en forme de boîte sur le fond. Le petit requin fantôme a dû sortir récemment d’un de ces enclos biologiques, avant d’être récupéré par accident par des scientifiques. L’objectif de la recherche, en effet, n’était pas de collecter des chimères, mais d’estimer l’abondance du merlu austral (Macruronus novaezelandiae), une espèce qui vit jusqu’à mille mètres de profondeur, également connue sous le nom commun de Hoki. Comme indiqué, les chercheurs vont effectuer plusieurs tests pour déterminer l’espèce exacte du petit requin fantôme.