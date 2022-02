Plus d’une minute : les audios de Messenger durent désormais une demi-heure

Meta étendra les capacités d’enregistrement de Messenger, prolongeant la durée des messages audio à 30 minutes. « Ainsi, vous pouvez vous exprimer au mieux et sans interruption », rapporte le post officiel sur Facebook.

A l’occasion de la fête des amoureux, Meta a fait une annonce importante : il va étendre les capacités d’enregistrement de Messenger, en étendant la durée des messages audio à 30 minutes. « Ainsi, vous pouvez vous exprimer au mieux et sans interruption », rapporte le post officiel sur Facebook. Les commentaires sous le post susmentionné sont d’un avis différent, principalement ironique ou contraire à la nouvelle fonctionnalité. « Mieux vaut un appel » écrit un internaute, « une voix de 30 minutes que je n’entendrais pas même si c’était Johnny Depp » ajoute un autre. Et ce ne sont là que quelques exemples : trouver un commentaire positif parmi plus d’un millier publiés devient une tâche très difficile. Comme vous le savez, cependant, l’important est que nous en parlions : à peine deux heures après sa publication, la publication de Meta sur Facebook a atteint des centaines de partages, diffusant la nouvelle fonctionnalité de Messenger.

Les autres actualités de Messenger

L’extension des messages audio n’est pas la seule nouveauté concernant l’application de messagerie Meta. Selon ce que rapporte India Times, les messages audio peuvent être mis en pause et/ou rejoués avant d’être envoyés. Aussi frappant est le « mode fantôme » ou « mode disparition » : lorsque vous envoyez un message dans ce mode (texte, audio, gif, photo), il est automatiquement supprimé dès qu’il est affiché.

Aux États-Unis, une autre implémentation arrive : Split Payments. Comme expliqué dans un post sur le blog officiel, avec cette fonctionnalité il sera possible de répartir les paiements au sein d’un groupe sur Messenger. On ne sait pas quand les paiements fractionnés seront étendus à d’autres pays, mais Meta précise qu’il sera disponible pour les appareils Android et iOS. Compte tenu des relations tendues entre Meta et l’Union européenne, il est difficile de prédire l’avenir de Messenger, Facebook et Instagram sur le territoire européen. Ce qui est certain, c’est que Meta ne restera pas les bras croisés, continuant à améliorer les applications et les réseaux sociaux, notamment en vue du Metaverse.