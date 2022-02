Nvidia pourrait préparer deux nouveaux modèles RTX 3050 pour améliorer la disponibilité

Moulin à rumeurs : Bien que le RTX 3050 de Nvidia coche la plupart des cases pour une carte graphique grand public, la disponibilité est loin d’être idéale. La société travaillerait sur une solution à ce problème qui se présenterait sous la forme de modèles RTX 3050 supplémentaires basés sur la matrice GA107 plus petite.

Le mois dernier, le RTX 3050 de Nvidia a été lancé avec d’excellentes critiques, faisant une bien meilleure première impression par rapport au RX 6500 XT d’AMD. Malheureusement pour de nombreux acheteurs potentiels, il s’est vendu en quelques heures et les prix ont également grimpé à des niveaux moins acceptables. Une partie du problème est que Nvidia a choisi d’utiliser une version réduite du dé GA106 du RTX 3060, qui est relativement volumineux et coûteux.

Il n’y a qu’un nombre limité de matrices GA106 que vous pouvez installer sur une plaquette, donc la décision a probablement été motivée par le rendement relativement faible du nœud de processus 8 nm de Samsung. En d’autres termes, Nvidia réutilise peut-être des matrices RTX 3060 défectueuses pour produire des cartes graphiques RTX 3050, de sorte que la disponibilité est encore loin d’être idéale.

Cela dit, Nvidia aurait au moins deux autres modèles en préparation, qui pourraient tous deux être basés sur le dé GA107. Il s’agit de la même petite puce Ampere qui alimente les solutions graphiques pour ordinateur portable RTX 3050, ce qui signifie qu’elle pourrait avoir des besoins en énergie légèrement inférieurs par rapport à la carte de bureau RTX 3050 existante.

La matrice GA107 offre les mêmes 2 560 cœurs CUDA, 80 TMU, 32 ROP, 80 cœurs Tensor et 20 cœurs RT que le GA106-150, ainsi qu’un bus mémoire 128 bits et huit voies PCIe 4.0. Mais plus important encore, on dit qu’il est compatible avec cette dernière partie, de sorte que les fabricants devraient pouvoir l’intégrer facilement dans leurs conceptions de PCB existantes.

Si une entrée TechPowerUp récente (repérée par l’utilisateur de Twitter @harukaze5719) est à croire, Nvidia prépare également une variante RTX 3050 avec seulement 4 gigaoctets de GDDR6, probablement pour atteindre un prix inférieur de 199 $. Cela pourrait être la réponse de Team Green à la RX 6500 XT d’AMD, une carte graphique qui n’attire pas les mineurs et qui est relativement facile à produire en grande quantité.