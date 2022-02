Ces perroquets ont appris à jouer au golf (et ils peuvent frapper la balle)

Ce sont trois exemples de cacatoès de Goffin, qui ont démontré l’extraordinaire capacité à accomplir une tâche en combinant l’utilisation de deux outils.

Certaines capacités cognitives ne sont pas propres aux primates. Trois splendides exemples de cacatoès de Goffin (Cacatoès Goffiniana) qui, dans le cadre d’une étude scientifique menée par des chercheurs de l’université de médecine vétérinaire de Vienne, de l’université de Birmingham et de l’université de Vienne, ont montré qu’ils pouvaient accomplir une tâche en combinant l’utilisation de deux outils simples. La recherche, publiée le Rapports scientifiquesfait partie d’un projet international et interdisciplinaire plus large qui compare les compétences de résolution de problèmes des enfants avec celles de ces perroquets indigènes indonésiens, ouvrant la voie à la compréhension de la manière dont nos ancêtres ont développé des compétences de conception et d’utilisation d’outils spécifiques.

Chez les animaux, en général, l’utilisation d’outils et, en particulier, la combinaison de deux objets dans un but précis a été rarement observée. Les chimpanzés sont l’un des rares exemples capables d’utiliser un marteau et une enclume pour casser des dés. Les cacatoès de Goffin, d’autre part, déjà connus pour leur intelligence remarquable et leur capacité à façonner et à utiliser des objets pour récupérer de la nourriture, ont maintenant révélé qu’ils peuvent même utiliser un bâton comme s’il s’agissait d’un club de golf, frapper une balle et l’empocher. avec « une dextérité surprenante», a déclaré Antonio Osuna-Mascaro, biologiste à l’Université vétérinaire de Médine à Vienne et premier auteur de l’étude.

Plus précisément, l’expérience a commencé par la conception d’une boîte avec un sol recouvert de moquette verte qui nécessitait d’insérer la balle dans un petit trou, puis d’utiliser le bâton pour envoyer la balle sur le côté de la boîte où un mécanisme de trappe pour délivrer une récompense (un noix de cajou). Tout cela s’est avéré facile pour certains cacatoès, qui ont rapidement pu résoudre la tâche et réduire le temps de test une fois qu’ils ont compris la mécanique. « Cela suggère que les oiseaux ont pu identifier et mémoriser immédiatement les étapes nécessaires – ont expliqué les chercheurs dans leur article -, un modèle qui est incompatible avec les progressions d’apprentissage associatives typiques mais fortement cohérent avec les performances précédentes de résolution de problèmes des cacatoès de Goffin« .

Les trois spécimens qui ont traité la tâche dans les critères du test (Figaro, Pipin et Fini) ont également montré qu’ils utilisaient des techniques différentes. « L’un des aspects les plus surprenants du processus a été d’observer comment ces animaux ont chacun inventé leur propre technique pour tenir le bâton et frapper la balle. – ajouté Osuna-Mascarò -. Un des oiseaux actionnait le bâton en le tenant entre les mâchoires, un autre entre le bout du bec et la langue et le troisième avec la griffe, semblable à un primate« .

« Cette étude est la première à montrer que les cacatoès peuvent coordonner l’utilisation de deux outils pour résoudre un problème, et elle soutient également notre travail en cours avec les enfants. – a déclaré Sarah Beck, professeur de développement cognitif à l’École de psychologie de l’Université de Birmingham et co-auteur de la recherche -. Il ne s’agit clairement pas de savoir qui est le plus intelligent, qu’il s’agisse d’enfants ou de cacatoès : comparer des espèces aussi diverses nous aide à comprendre comment les humains et certaines autres espèces développent des compétences technologiques impressionnantes. »