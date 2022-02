Quelqu’un a créé une archive Wordle pour que vous puissiez résoudre des énigmes du passé

En bref : l’une des limites du jeu de puzzle viral Wordle est que vous ne pouvez y jouer qu’une fois par jour, et Dieu vous en préserve si vous deviez manquer une journée. Nous en sommes au jour 239 maintenant, et il y a de fortes chances que vous ayez manqué bien plus qu’une seule journée. Dommage qu’il n’y ait pas de rediffusions, c’est-à-dire jusqu’à maintenant.

Devang Thakkar, étudiant en biologie computationnelle à l’Université Duke, a créé une archive Wordle qui permet à quiconque de revenir à toutes les énigmes précédentes qu’il aurait pu manquer. Le jeu ressemble et fonctionne de manière identique à l’original de Josh Wardle, à l’exception des boutons de navigation.

Les joueurs peuvent accéder au premier ou au dernier puzzle en un clic, peu importe où ils se trouvent dans les archives. Il existe également des options Précédent, Suivant et Choisir. Les paramètres ont des bascules pour le mode sombre et le mode daltonien.

La voici, Wordle Archive – Remembrance of Wordles Past. C’est le point culminant d’un week-end très chargé construit sur beaucoup de travail par d’autres personnes formidables (@powerlanguish, @katherinecodes, https://t.co/Z784lbbUqK) . A 🧵sur pourquoi et comment je l’ai fait (1/n)https://t.co/2gjoPnPAOR — Devang Thakkar (@devangvang) 10 janvier 2022

C’est une petite application Web pratique pour ceux qui ont peut-être manqué un jour ou deux ou pour ceux qui n’ont jamais joué et qui veulent revenir au premier jour. Cependant, il garde les statistiques séparées du Wordle officiel. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours partager leurs résultats sur les réseaux sociaux.

Il existe d’autres alternatives pour intégrer plus de Wordle dans votre journée. Les magasins d’applications mobiles sont inondés de copieurs qui vous permettent de jouer autant que vous le souhaitez. Cependant, s’ils sont gratuits, attendez-vous à des fonctionnalités payantes ou à de nombreuses publicités. The Wordle Archive est gratuit et sans publicité.