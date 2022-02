Nvidia fait une déclaration sur RTX 3090 Ti, date de lancement potentielle repérée

Récapitulatif : Nvidia espère-t-il que les gens oublieront simplement le RTX 3090 Ti ? La société a annoncé qu’elle annoncerait plus de détails sur le prochain produit phare d’Ampere en janvier après son dévoilement au CES, mais nous sommes maintenant dans deux semaines en février et nous n’avons toujours rien entendu. Il a cependant fait la première déclaration officielle concernant la carte : une confirmation que l’entreprise n’a rien à partager.

Lorsque le vice-président principal de Nvidia, Jeff Fisher, nous a donné un bref aperçu du RTX 3090 Ti lors du CES au début de l’année et a révélé certaines de ses spécifications, il a assuré aux fans que plus de détails suivraient « plus tard ce mois-ci ». Mais janvier s’est passé sans un mot de l’équipe verte à propos du monstre GPU.

Maintenant, après avoir apparemment refusé de répondre aux questions concernant le RTX 3090 Ti, The Verge a réussi à faire enregistrer Nvidia, bien que ce ne soit pas exactement une déclaration éclairante.

« Nous n’avons actuellement pas plus d’informations à partager sur le RTX 3090 Ti, mais nous vous contacterons lorsque nous le ferons », a déclaré Jen Andersson, porte-parole de Nvidia.

Le RTX 3090 Ti devait initialement être lancé le 27 janvier, mais le consensus parmi les connaisseurs est que des problèmes ont été découverts dans le matériel de la carte, probablement le PCB, ainsi que le BIOS du GPU. VideoCardz écrit qu’il y avait également des problèmes avec la mémoire GDDR6X à 21 Gbit/s dans des scénarios de test très spécifiques, bien que ni Nvidia ni ses partenaires du conseil d’administration n’aient confirmé que ce sont les raisons du retard.

Il pourrait y avoir de bonnes nouvelles pour ceux qui attendent avec impatience et qui peuvent se permettre un RTX 3090 Ti. Fuite fiable @momomo_us a tweeté qu’un détaillant danois appelé Motus.dk a répertorié un ETA pour les cartes Asus RTX 3090 Ti au 1er mars (ci-dessus). Ne vous attendez pas à ce qu’elles soient abordables à distance ou en stock très longtemps – certains rapports indiquent que des cartes tierces en prévente ont été repérées sur des sites de vente au détail à l’étranger à un prix compris entre 3 800 $ et 5 500 $.